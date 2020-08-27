Курс Ethereum (ETH) падає упродовж останніх двох тижнів. Зокрема, 15 серпня криптовалюта досягла максимуму, перевищивши 440 доларів за одну монету. Однак відразу після цього ціна Ethereum почала стрімко опускатися.

У результаті з 15 серпня вартість криптовалюти знизилася на 12% – до рівня у 385 доларів за одну одиницю активу, пише РБК. У ніч на 26 серпня ціна альткойна Віталіка Бутеріна взагалі опустилася до 370 доларів.



Динаміка ціни ETH у серпні / Графік Coinmarketcap

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Чому Ethereum дешевшає: що говорять аналітики

За словами аналітика Cointelegraph, останнє зниження ціни криптовалюти відбулося через те, що покупці не змогли підняти її вище рівня супротиву у 415 доларів. Відповідно, тепер курс Ethereum не може закріпитися на позначці у 393 долари, що свідчить про відсутність попиту на валюту на вищих рівнях.

Експерт стверджує, що падіння вартості ETH до 366 доларів і нижче може активізувати продажі. Він зазначив, якщо покупцям вдасться підняти ціну криптовалюти вище позначки у 393 долара, тоді актив торгуватиметься на рівні 366-415 доларів.

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Більш позитивно про перспективи зростання вартості альткойна говорить трейдер під псевдонімом il Capo of Crypto, пише NewsBTC. За його словами, Ethereum повинен повернутися до висхідного тренду – саме тоді курс криптовалюти оновить річний максимум на рівні 500 доларів за монету. Такий прогноз експерт дав на основі фрактального аналізу графіка курсу криптовалюти.