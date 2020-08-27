Курс Ethereum стрімко падає: що буде з криптовалютою – прогнози аналітиків
Курс Ethereum (ETH) падає упродовж останніх двох тижнів. Зокрема, 15 серпня криптовалюта досягла максимуму, перевищивши 440 доларів за одну монету. Однак відразу після цього ціна Ethereum почала стрімко опускатися.
У результаті з 15 серпня вартість криптовалюти знизилася на 12% – до рівня у 385 доларів за одну одиницю активу, пише РБК. У ніч на 26 серпня ціна альткойна Віталіка Бутеріна взагалі опустилася до 370 доларів.
Динаміка ціни ETH у серпні / Графік Coinmarketcap
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Чому Ethereum дешевшає: що говорять аналітики
За словами аналітика Cointelegraph, останнє зниження ціни криптовалюти відбулося через те, що покупці не змогли підняти її вище рівня супротиву у 415 доларів. Відповідно, тепер курс Ethereum не може закріпитися на позначці у 393 долари, що свідчить про відсутність попиту на валюту на вищих рівнях.
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Більш позитивно про перспективи зростання вартості альткойна говорить трейдер під псевдонімом il Capo of Crypto, пише NewsBTC. За його словами, Ethereum повинен повернутися до висхідного тренду – саме тоді курс криптовалюти оновить річний максимум на рівні 500 доларів за монету. Такий прогноз експерт дав на основі фрактального аналізу графіка курсу криптовалюти.