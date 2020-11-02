У понеділок, 2 листопада, курс рубля впав щодо долара США і євро. Наскільки подешевшала російська національна валюта – читайте на Фінанси24.

Курс рубля до долара і євро за 2 листопада

Згідно з даними російського інформаційного агентства Інтерфакс, курс євро перевищив 94 рублів – це вперше з 16 грудня 2014 року.

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Американський долар теж значно подорожчав, досягнувши 80 рублів. Востаннє таке значення валюти Сполучених Штатів було зафіксоване 30 березня цього року.

Чому рубль дешевшає

На думку експертів російського ринку, рубль почав активно дешевшати до долара та євро на тлі виходу інвесторів із ризикових активів. Окрім того, на вартість російської нацвалюти вплинуло зниження світових цін на нафту.

Як відомо, сировина марки Brent подешевшала до 35 доларів за барель на тлі нового локдауна в Європі та виборів у США.

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Прогнози щодо курсу рубля

Президент Росії Володимир Путін звернувся до громадян із проханням не звертати уваги на курс рубля, тому що головним його фактором є стабільність. Лідер РФ вважає, що національна валюта зберігає стійкість щодо долара та євро.

Як пояснив Путін, росіянам не потрібно хвилюватися з приводу подорожчання іноземних валют, тому що більшість із них отримують доходи в рублях. А оскільки Росія скорочує залежність від імпорту, то такого роду стрибки курсу нацвалюти все менше впливають на динаміку цін для населення.

Натомість низка аналітиків прогнозують, що до кінця 2020 року рубль зможе частково відновити втрачені позиції. Експерти очікують, що долар впаде до 73-76 рублів.