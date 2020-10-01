На четвер, 1 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Європейська валюта продовжує зростати в ціні, долар теж дорожчає.

Офіційний курс валют долара та євро за 1 жовтня

Як повідомляє Нацбанк, у четвер, 1 жовтня, 1 долар коштує 28 гривень 31 копійку. Це на 1 копійку більше у порівнянні із курсом у середу.

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Натомість євро відчутно виросло щодо гривні. Одиницю європейської валюти оцінили у 33 гривні 26 копійок, що на 13 копійок більше, ніж у середу, 30 вересня.

Вартість валюти на міжбанку

долар – 28,28 – 28,30 гривні;

– 28,28 – 28,30 гривні; євро – 33,08 – 33,10 гривні.

Вартість валюти в обмінниках

долар: купівля – 28,21 гривні, продаж – 28,42 гривні;

купівля 28,21 гривні, продаж – 28,42 гривні; євро: купівля – 32,81 гривні, продаж – 33,30 гривні.

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Кабмін уже передав до Верховної Ради законопроєкт державного бюджету на 2021 рік. Згідно з документом, середньорічний курс долара на наступний рік повинен становити 29 гривень 10 копійок. До кінця 2021 року очікують, що гривня зміцниться до 28 гривень 80 копійок.

Мінекономрозвитку розробили консенсус-прогноз у липні, в якому зібрали різні прогнози. Експерти вважають, що середньорічний курс гривні щодо долара у 2020 році буде 27, а в грудні в обмінниках ми побачимо 28,2 гривні.



Середньорічний курс гривні щодо долара / Інфографіка 24 каналу