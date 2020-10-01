Курс валют на 1 жовтня: в Україні стрімко дорожчає євро, долар теж трохи виріс
На четвер, 1 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Європейська валюта продовжує зростати в ціні, долар теж дорожчає.
Офіційний курс валют долара та євро за 1 жовтня
Як повідомляє Нацбанк, у четвер, 1 жовтня, 1 долар коштує 28 гривень 31 копійку. Це на 1 копійку більше у порівнянні із курсом у середу.
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Натомість євро відчутно виросло щодо гривні. Одиницю європейської валюти оцінили у 33 гривні 26 копійок, що на 13 копійок більше, ніж у середу, 30 вересня.
Вартість валюти на міжбанку
- долар – 28,28 – 28,30 гривні;
- євро – 33,08 – 33,10 гривні.
Вартість валюти в обмінниках
- долар: купівля – 28,21 гривні, продаж – 28,42 гривні;
- євро: купівля – 32,81 гривні, продаж – 33,30 гривні.
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Кабмін уже передав до Верховної Ради законопроєкт державного бюджету на 2021 рік. Згідно з документом, середньорічний курс долара на наступний рік повинен становити 29 гривень 10 копійок. До кінця 2021 року очікують, що гривня зміцниться до 28 гривень 80 копійок.
Середньорічний курс гривні щодо долара / Інфографіка 24 каналу