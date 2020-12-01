Курс валют на 1 грудня: євро вже понад 34 гривні, долар теж різко підскочив
На вівторок, 1 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси24.
Офіційний курс валют долара та євро за 1 грудня
Як повідомляє Нацбанк, у вівторок, 1 грудня, 1 долар коштує 28 гривень 50 копійок, що на 3 копійки більше, ніж у понеділок.
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Євро ще більше подорожчало щодо гривні. Одиницю європейської валюти оцінили у 34 гривні 15 копійок, що на 19 копійок більше, ніж попереднього банківського дня, 30 листопада.
Вартість валюти на міжбанку
- долар – 28,50 – 28,51 гривні;
- євро – 34,17 – 34,19 гривні.
Вартість валюти в обмінниках
- долар: купівля – 28,39 гривні, продаж – 28,63 гривні;
- євро: купівля – 33,67 гривні, продаж – 34,19 гривні.
Прогнози для гривні у 2021
- Аналітики Oxford Economics погіршили прогноз курсу гривні до 28,4 гривні за долар у 2021 році.
- У бюджеті-2021 гривню заклали на рівні 29,1 за долар.
- МВФ прогнозує, що українська гривні у 2021 році буде на рівні 28,9 гривні за долар.
- Експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки зійшлися на думці, що 1 долар коштуватиме 28,6 гривні у 2021 році.
Як змінювався курс з початку пандемії
- Березень. На початку березня гривню можна було обміняти за курсом 24,5 щодо долара. Але протягом місяця вона обвалилася до рівня 28 за долар через введення карантинних заходів та панічних настроїв серед населення.
- Квітень-травень. Починаючи з квітня, гривня почала стабільно зростати. Наприкінці травня через те, що Україна розплачувалась із зовнішніми боргами, гривня дещо просіла.
- Червень. Проте за червень гривня знову зміцнилася до моменту відставки Смолія, який повідомив про політичний тиск.
- Липень. У липні гривня падала через невизначеність із незалежністю НБУ, новим головою, а також через заяви з боку Зеленського та влади щодо того, що гривня має бути по 30.
- Серпень. Останнього місяця літа гривня зміцнилася, зокрема завдяки експортерам сільської продукції, ціни на яку були вищими, ніж минулого року.
- Вересень. Гривня розпочала осінь із девальвації. На фоні пожвавлення бізнесу та слабкого втручання з боку НБУ, гривня опускалася кожного тижня.
- Жовтень. Гривня страждала не лише від пандемії, але й від політичної ситуації в країні. МВФ турбує ситуація щодо Конституційного Суду, який скасовує реформи в напрямку боротьби з корупцією.
Середньорічний курс гривні щодо долара / Інфографіка 24 каналу
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