На п'ятницю, 2 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Обидві валюти виросли в ціні відносно гривні.

Офіційний курс валют долара та євро за 2 жовтня

Як повідомляє Нацбанк, у п'ятницю, 2 жовтня, 1 долар коштує 28 гривень 33 копійки. Це на 2 копійки більше у порівнянні із курсом у четвер.

Важливо Курс гривні у 2021 році буде гіршим, ніж очікували, – аналітики Oxford Eсonomics

Євро більше відчутно виросло щодо гривні. Одиницю європейської валюти оцінили у 33 гривні 33 копійок, що на 7 копійок більше, ніж у четвер, 1 жовтня.

Вартість валюти на міжбанку:

долар – 28,34 – 28,35 гривні;

– 28,34 – 28,35 гривні; євро – 33,26 – 33,28 гривні.

Вартість валюти в обмінниках

долар: купівля – 28,23 гривні, продаж – 28,40 гривні;

купівля 28,23 гривні, продаж – 28,40 гривні; євро: купівля – 32,91 гривні, продаж – 33,32 гривні.

Прогнози для гривні у 2021

Аналітики Oxford Economics погіршили прогноз курсу гривні до 28,4 гривні за долар у 2021 році.

за долар у 2021 році. У бюджеті-2021 гривню планують закласти на рівні 29,1 за долар .

. МВФ прогнозує, що українська гривні у 2021 році буде на рівні 28,9 гривні за долар.

за долар. Експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки зійшлися на думці, що 1 долар коштуватиме 28,6 гривні у 2021 році.



Середньорічний курс гривні щодо долара / Інфографіка 24 каналу