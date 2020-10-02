Курс валют на 2 жовтня: долар та євро продовжують дорожчати
На п'ятницю, 2 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Обидві валюти виросли в ціні відносно гривні.
Офіційний курс валют долара та євро за 2 жовтня
Як повідомляє Нацбанк, у п'ятницю, 2 жовтня, 1 долар коштує 28 гривень 33 копійки. Це на 2 копійки більше у порівнянні із курсом у четвер.
Важливо Курс гривні у 2021 році буде гіршим, ніж очікували, – аналітики Oxford Eсonomics
Євро більше відчутно виросло щодо гривні. Одиницю європейської валюти оцінили у 33 гривні 33 копійок, що на 7 копійок більше, ніж у четвер, 1 жовтня.
Вартість валюти на міжбанку:
- долар – 28,34 – 28,35 гривні;
- євро – 33,26 – 33,28 гривні.
Вартість валюти в обмінниках
- долар: купівля – 28,23 гривні, продаж – 28,40 гривні;
- євро: купівля – 32,91 гривні, продаж – 33,32 гривні.
Прогнози для гривні у 2021
- Аналітики Oxford Economics погіршили прогноз курсу гривні до 28,4 гривні за долар у 2021 році.
- У бюджеті-2021 гривню планують закласти на рівні 29,1 за долар.
- МВФ прогнозує, що українська гривні у 2021 році буде на рівні 28,9 гривні за долар.
- Експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки зійшлися на думці, що 1 долар коштуватиме 28,6 гривні у 2021 році.
Середньорічний курс гривні щодо долара / Інфографіка 24 каналу