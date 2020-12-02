Курс валют на 2 грудня: долар дорожчає, євро оновив цьогорічний максимум
На середу, 2 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.
Офіційний курс валют долара та євро за 2 грудня
Як повідомляє Нацбанк, у середу, 2 грудня, 1 долар коштує 28 гривень 56 копійок, що на 6 копійок більше, ніж у вівторок.
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Євро більш відчутно подорожчав у ціні щодо гривні і знову оновив річний максимум. Одиницю європейської валюти оцінили у 34 гривні 22 копійки, що на 7 копійок більше, ніж попереднього банківського дня, 1 грудня.
Вартість валюти на міжбанку:
- долар – 28,51 – 28,53 гривні;
- євро – 34,19 – 34,22 гривні.
Вартість валюти в обмінниках
- долар: купівля – 28,43 гривні, продаж – 28,62 гривні;
- євро: купівля – 33,82 гривні, продаж – 34,24 гривні.
Прогнози для гривні у 2021
- Аналітики Oxford Economics погіршили прогноз курсу гривні до 28,4 гривні за долар у 2021 році.
- У бюджеті-2021 гривню заклали на рівні 29,1 за долар.
- МВФ прогнозує, що українська гривні у 2021 році буде на рівні 28,9 гривні за долар.
- Експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки зійшлися на думці, що 1 долар коштуватиме 28,6 гривні у 2021 році.
Як змінювався курс з початку пандемії
- Весна. На початку березня гривню можна було обміняти за курсом 24,5 щодо долара. Але протягом місяця вона обвалилася до рівня 28 за долар через введення карантинних заходів та панічних настроїв серед населення. У квітні-травні гривня частково відновила позиції.
- Літо. Червень був стабільним для гривні, зокрема завдяки траншу від МВФ. У липні гривня впала через відставки голови НБУ Смолія, який повідомив про політичний тиск. У серпні гривню дещо зміцнили українські експортери.
- Осінь. Національна валюта девальвувала на 1 гривню, повільно падаючи майже щотижня. Україна не чула позитивних новин від МВФ, а скасування Конституційним Судом антикорупційних реформ турбували міжнародних партнерів.
- Зима. Пандемія коронавірусу розгортається з новою силою. В Україні можуть знову ввести локдаун, що у короткостроковій перспективі знову знецінить гривню.
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