На п'ятницю, 4 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.

Офіційний курс валют долара та євро за 4 грудня

Як повідомляє Нацбанк, у п'ятницю, 4 грудня, 1 долар коштує 28 гривень 30 копійок, що на 14 копійок менше, ніж у четвер.

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Євро подорожчало у ціні щодо гривні і знову оновило річний максимум. Одиницю європейської валюти оцінили у 34 гривні 40 копійок, що на 8 копійок більше, ніж попереднього банківського дня, 3 грудня.

Вартість валюти на міжбанку:

долар – 28,25 – 28,28 гривні;

– 28,25 – 28,28 гривні; євро – 34,35 – 34,38 гривні.

Вартість валюти в обмінниках

долар: купівля – 28,27 гривні, продаж – 28,48 гривні;

купівля – 28,27 гривні, продаж – 28,48 гривні; євро: купівля – 34,01 гривні, продаж – 34,46 гривні.

Прогнози для гривні у 2021

Аналітики Oxford Economics погіршили прогноз курсу гривні до 28,4 гривні за долар у 2021 році.

за долар у 2021 році. У бюджеті-2021 гривню заклали на рівні 29,1 за долар .

. МВФ прогнозує, що українська гривні у 2021 році буде на рівні 28,9 гривні за долар.

за долар. Експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки зійшлися на думці, що 1 долар коштуватиме 28,6 гривні у 2021 році.

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