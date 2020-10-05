Курс валют на 5 жовтня: гривня впала ще більше щодо долара, євро почало дешевшати
На понеділок, 5 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Таким чином, долар США продовжує дорожчати, натомість євро – впало в ціні.
Офіційний курс валют долара та євро за 5 жовтня
Як повідомляє Нацбанк, у понеділок, 5 жовтня, 1 долар коштує 28 гривень 34 копійки. Це на 1 копійку більше у порівнянні із курсом у п'ятницю.
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Євро просіло в ціні, проте на минулому тижні валюта стрімко подорожчала. Зокрема, одиницю європейської валюти НБУ оцінив у 33 гривні 23 копійrb, що на 10 копійок менше, ніж у п'ятницю, 2 жовтня.
Вартість валюти на міжбанку:
- долар – 28,36 – 28,38 гривні;
- євро – 33,22 – 33,24 гривні.
Вартість валюти в обмінниках
- долар: купівля – 28,25 гривні, продаж – 28,50 гривні;
- євро: купівля – 32,43 гривні, продаж – 33,90 гривні.
Прогнози для гривні на 2021 рік
- Аналітики Oxford Economics погіршили прогноз курсу гривні до 28,4 гривні за долар у 2021 році.
- МВФ прогнозує, що українська гривні у 2021 році буде на рівні 28,9 гривні за долар.
- Експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки зійшлися на думці, що 1 долар коштуватиме 28,6 гривні у 2021 році.
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Кабмін уже передав до Верховної Ради законопроєкт державного бюджету на 2021 рік. Згідно з документом, середньорічний курс долара на наступний рік повинен становити 29 гривень 10 копійок. До кінця 2021 року очікують, що гривня зміцниться до 28 гривень 80 копійок.
Середньорічний курс гривні щодо долара / Інфографіка 24 каналу