На вівторок, 6 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Іноземні валюти зростають в ціні: до сьогодні гривня настільки стрімко падала в ціні ще в січні 2018 року. Тобто українська нацвалюта досяга 32-місячного мінімуму.

Офіційний курс валют долара та євро за 6 жовтня

Як повідомляє Нацбанк, у вівторок, 6 жовтня, 1 долар коштує 28 гривень 40 копійок. Це на 6 копійок більше у порівнянні із курсом у понеділок.

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Євро зросло в ціні, проте напередодні, 5 жовтня, валюта стрімко подешевшала. Зокрема, одиницю європейської валюти НБУ оцінив у 33 гривні 40 копійок, що на 17 копійок більше, ніж у понеділок.

Вартість валюти на міжбанку:

долар – 28,41 – 28,43 гривні;

– 28,41 – 28,43 гривні; євро – 33,48 – 33,50 гривні.

Вартість валюти в обмінниках

долар: купівля – 28,27 гривні, продаж – 28,49 гривні;

купівля 28,27 гривні, продаж – 28,49 гривні; євро: купівля – 32,92 гривні, продаж – 33,40 гривні.

Прогнози для гривні на 2021 рік

Аналітики Oxford Economics погіршили прогноз курсу гривні до 28,4 гривні за долар у 2021 році.

за долар у 2021 році. МВФ прогнозує, що українська гривні у 2021 році буде на рівні 28,9 гривні за долар.

за долар. Експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки зійшлися на думці, що 1 долар коштуватиме 28,6 гривні у 2021 році.

Курс долара в Україні: яка вартість валюти в держбюджеті-2021 Кабмін уже передав до Верховної Ради законопроєкт державного бюджету на 2021 рік. Згідно з документом, середньорічний курс долара на наступний рік повинен становити 29 гривень 10 копійок. До кінця 2021 року очікують, що гривня зміцниться до 28 гривень 80 копійок. Мінекономрозвитку розробили консенсус-прогноз у липні, в якому зібрали різні прогнози. Експерти вважають, що середньорічний курс гривні щодо долара у 2020 році буде 27, а в грудні в обмінниках ми побачимо 28,2 гривні.



Середньорічний курс гривні щодо долара / Інфографіка 24 каналу