На п'ятницю, 6 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.

Офіційний курс валют долара та євро за 6 листопада

Як повідомляє Нацбанк, у п'ятницю, 6 листопада, 1 долар коштує 28 гривень 36 копійок. Це на 15 копійок менше у порівнянні з курсом у четвер.

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Євро навпаки подорожчав у ціні щодо гривні. Одиницю європейської валюти оцінили у 33 гривні 58 копійок, що на 16 копійок більше, ніж попереднього банківського дня, 5 листопада.

Вартість валюти на міжбанку:

долар – 28,20 – 28,23 гривні;

– 28,20 – 28,23 гривні; євро – 33,36 – 33,39 гривні.

Вартість валюти в обмінниках

долар: купівля – 28,22 гривні, продаж – 28,47 гривні;

купівля – 28,22 гривні, продаж – 28,47 гривні; євро: купівля – 33,12 гривні, продаж – 33,53 гривні.

Прогнози для гривні у 2021

Аналітики Oxford Economics погіршили прогноз курсу гривні до 28,4 гривні за долар у 2021 році.

за долар у 2021 році. У бюджеті-2021 гривню заклали на рівні 29,1 за долар .

. МВФ прогнозує, що українська гривні у 2021 році буде на рівні 28,9 гривні за долар.

за долар. Експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки зійшлися на думці, що 1 долар коштуватиме 28,6 гривні у 2021 році.

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