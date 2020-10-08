На четвер, 8 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.

Офіційний курс валют долара та євро за 8 жовтня

Як повідомляє Нацбанк, у четвер, 8 жовтня, 1 долар коштує 28 гривень 32 копійки. Це на 4 копійки менше у порівнянні із курсом у четвер.

Важливо Долар різко обвалиться і статус резервної валюти його не врятує, – американський експерт

Євро впало в ціні щодо гривні ще відчутніше. Одиницю європейської валюти оцінили у 33 гривні 33 копійки, що на 15 копійок менше, ніж у середу, 7 жовтня.

Вартість валюти на міжбанку:

долар – 28,30 – 28,32 гривні;

– 28,30 – 28,32 гривні; євро – 33,29 – 33,32 гривні.

Вартість валюти в обмінниках

долар: купівля – 28,26 гривні, продаж – 28,45 гривні;

купівля – 28,26 гривні, продаж – 28,45 гривні; євро: купівля – 33,04 гривні, продаж – 33,49 гривні.

Прогнози для гривні у 2021

Аналітики Oxford Economics погіршили прогноз курсу гривні до 28,4 гривні за долар у 2021 році.

за долар у 2021 році. У бюджеті-2021 гривню планують закласти на рівні 29,1 за долар .

. МВФ прогнозує, що українська гривні у 2021 році буде на рівні 28,9 гривні за долар.

за долар. Експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки зійшлися на думці, що 1 долар коштуватиме 28,6 гривні у 2021 році.



Середньорічний курс гривні щодо долара / Інфографіка 24 каналу