Курс валют на 8 жовтня: гривня відчутно виросла щодо долара і євро
На четвер, 8 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.
Офіційний курс валют долара та євро за 8 жовтня
Як повідомляє Нацбанк, у четвер, 8 жовтня, 1 долар коштує 28 гривень 32 копійки. Це на 4 копійки менше у порівнянні із курсом у четвер.
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Євро впало в ціні щодо гривні ще відчутніше. Одиницю європейської валюти оцінили у 33 гривні 33 копійки, що на 15 копійок менше, ніж у середу, 7 жовтня.
Вартість валюти на міжбанку:
- долар – 28,30 – 28,32 гривні;
- євро – 33,29 – 33,32 гривні.
Вартість валюти в обмінниках
- долар: купівля – 28,26 гривні, продаж – 28,45 гривні;
- євро: купівля – 33,04 гривні, продаж – 33,49 гривні.
Прогнози для гривні у 2021
- Аналітики Oxford Economics погіршили прогноз курсу гривні до 28,4 гривні за долар у 2021 році.
- У бюджеті-2021 гривню планують закласти на рівні 29,1 за долар.
- МВФ прогнозує, що українська гривні у 2021 році буде на рівні 28,9 гривні за долар.
- Експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки зійшлися на думці, що 1 долар коштуватиме 28,6 гривні у 2021 році.
Середньорічний курс гривні щодо долара / Інфографіка 24 каналу
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