Курс валют на 9 жовтня: долар і євро різко подорожчали після падіння напередодні
На п'ятницю, 9 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара США та євро. Американська та європейська валюти відчутно зросли в ціні. Наскільки послабився курс гривні – читайте Фінанси24.
Офіційний курс валют долара та євро за 9 жовтня
Як повідомляє Нацбанк, у п'ятницю, 9 жовтня, 1 долар коштує 28 гривень 38 копійок. Це на 6 копійок більше у порівнянні із курсом у четвер.
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Євро почало теж дорожчати. Одиницю європейської валюти оцінили у 33 гривні 38 копійок, що на 5 копійок більше, ніж у четвер, 8 жовтня.
Вартість валюти на міжбанку:
- долар – 28,22 – 28,24 гривні;
- євро – 33,13 – 33,26 гривні.
Вартість валюти в обмінниках
- долар: купівля – 28,21 гривні, продаж – 28,43 гривні;
- євро: купівля – 33,01 гривні, продаж – 33,45 гривні.
Прогнози для гривні на 2021 рік
- Аналітики Oxford Economics погіршили прогноз курсу гривні до 28,4 гривні за долар у 2021 році.
- МВФ прогнозує, що українська гривні у 2021 році буде на рівні 28,9 гривні за долар.
- Експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки зійшлися на думці, що 1 долар коштуватиме 28,6 гривні у 2021 році.
Курс долара в Україні: яка вартість валюти в держбюджеті-2021
Кабмін уже передав до Верховної Ради законопроєкт державного бюджету на 2021 рік. Згідно з документом, середньорічний курс долара на наступний рік повинен становити 29 гривень 10 копійок. До кінця 2021 року очікують, що гривня зміцниться до 28 гривень 80 копійок.
Середньорічний курс гривні щодо долара / Інфографіка 24 каналу