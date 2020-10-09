На п'ятницю, 9 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара США та євро. Американська та європейська валюти відчутно зросли в ціні. Наскільки послабився курс гривні – читайте Фінанси24.

Офіційний курс валют долара та євро за 9 жовтня

Як повідомляє Нацбанк, у п'ятницю, 9 жовтня, 1 долар коштує 28 гривень 38 копійок. Це на 6 копійок більше у порівнянні із курсом у четвер.

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Євро почало теж дорожчати. Одиницю європейської валюти оцінили у 33 гривні 38 копійок, що на 5 копійок більше, ніж у четвер, 8 жовтня.

Вартість валюти на міжбанку: долар – 28,22 – 28,24 гривні;

– 28,22 – 28,24 гривні; євро – 33,13 – 33,26 гривні. Вартість валюти в обмінниках долар: купівля – 28,21 гривні, продаж – 28,43 гривні;

купівля 28,21 гривні, продаж – 28,43 гривні; євро: купівля – 33,01 гривні, продаж – 33,45 гривні. Прогнози для гривні на 2021 рік Аналітики Oxford Economics погіршили прогноз курсу гривні до 28,4 гривні за долар у 2021 році.

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Середньорічний курс гривні щодо долара / Інфографіка 24 каналу