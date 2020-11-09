На понеділок, 9 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Як змінився курс гривні, читайте на Фінанси24.

Офіційний курс валют долара та євро за 9 листопада

Як повідомляє Нацбанк, у понеділок, 9 листопада, 1 долар коштує 28 гривень 14 копійок. Це на 22 копійки менше у порівнянні з курсом у п’ятницю.

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Євро, як і долар, впало в ціні. Одиницю європейської валюти оцінили у 33 гривні 43 копійки, що на 15 копійок менше, ніж попереднього банківського дня, 6 листопада.

Вартість валюти на міжбанку

долар – 28,12 – 28,15 гривні;

– 28,12 – 28,15 гривні; євро – 33,36 – 33,39 гривні.

Вартість валюти в обмінниках

долар: купівля – 28,16 гривні, продаж – 28,44 гривні;

купівля – 28,16 гривні, продаж – 28,44 гривні; євро: купівля – 33,09 гривні, продаж – 33,56 гривні.

Прогнози для гривні у 2021

Аналітики Oxford Economics погіршили прогноз курсу гривні до 28,4 гривні за долар у 2021 році.

за долар у 2021 році. У бюджеті-2021 гривню планують закласти на рівні 29,1 за долар .

. МВФ прогнозує, що українська гривні у 2021 році буде на рівні 28,9 гривні за долар.

за долар. Експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки зійшлися на думці, що 1 долар коштуватиме 28,6 гривні у 2021 році.

Як змінювався курс з початку пандемії

Березень . На початку березня гривню можна було обміняти за курсом 24,5 щодо долара. Але протягом місяця вона обвалилася до рівня 28 за долар через введення карантинних заходів та панічних настроїв серед населення.

. На початку березня гривню можна було обміняти за курсом 24,5 щодо долара. Але протягом місяця вона обвалилася до рівня 28 за долар через введення карантинних заходів та панічних настроїв серед населення. Квітень-травень . Починаючи з квітня, гривня почала стабільно зростати. Наприкінці травня через те, що Україна розплачувалась із зовнішніми боргами, гривня дещо просіла.

. Починаючи з квітня, гривня почала стабільно зростати. Наприкінці травня через те, що Україна розплачувалась із зовнішніми боргами, гривня дещо просіла. Червень . Проте за червень гривня знову зміцнилася до моменту відставки Смолія, який повідомив про політичний тиск.

. Проте за червень гривня знову зміцнилася до моменту відставки Смолія, який повідомив про політичний тиск. Липень . У липні гривня падала через невизначеність із незалежністю НБУ, новим головою, а також через заяви з боку Зеленського та влади щодо того, що гривня має бути по 30.

. У липні гривня падала через невизначеність із незалежністю НБУ, новим головою, а також через заяви з боку Зеленського та влади щодо того, що гривня має бути по 30. Серпень . Останнього місяця літа гривня зміцнилася, зокрема завдяки експортерам сільської продукції, ціни на яку були вищими, ніж минулого року.

. Останнього місяця літа гривня зміцнилася, зокрема завдяки експортерам сільської продукції, ціни на яку були вищими, ніж минулого року. Вересень . Гривня розпочала осінь із девальвації. На фоні пожвавлення бізнесу та слабкого втручання з боку НБУ, гривня опускалася кожного тижня.



Середньорічний курс гривні щодо долара / Інфографіка 24 каналу