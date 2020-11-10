На вівторок, 10 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.

Офіційний курс валют долара та євро за 10 листопада

Як повідомляє Нацбанк, у п'ятницю, 10 листопада, 1 долар коштує 28 гривень 11 копійок. Це на 3 копійки менше у порівнянні з курсом у понеділок.

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Євро також подешевшав у ціні щодо гривні. Одиницю європейської валюти оцінили у 33 гривні 39 копійок, що на 3 копійки менше, ніж попереднього банківського дня, 9 листопада.

Вартість валюти на міжбанку:

долар – 28,10 – 28,12 гривні;

– 28,10 – 28,12 гривні; євро – 33,36 – 33,38 гривні.

Вартість валюти в обмінниках

долар: купівля – 28,09 гривні, продаж – 28,34 гривні;

купівля – 28,09 гривні, продаж – 28,34 гривні; євро: купівля – 33,14 гривні, продаж – 33,57 гривні.

Прогнози для гривні у 2021

Аналітики Oxford Economics погіршили прогноз курсу гривні до 28,4 гривні за долар у 2021 році.

за долар у 2021 році. У бюджеті-2021 гривню заклали на рівні 29,1 за долар .

. МВФ прогнозує, що українська гривні у 2021 році буде на рівні 28,9 гривні за долар.

за долар. Експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки зійшлися на думці, що 1 долар коштуватиме 28,6 гривні у 2021 році.

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