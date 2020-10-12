Курс валют на 12 жовтня: долар різко подешевшав, євро без змін
На понеділок, 12 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.
Офіційний курс валют долара та євро за 12 жовтня
Як повідомляє Нацбанк, у понеділок, 12 жовтня, 1 долар коштує 28 гривень 21 копійку. Це на 7 копійок менше у порівнянні із курсом у п'ятницю.
Важливо Долар різко обвалиться і статус резервної валюти його не врятує, – американський експерт
Євро не змінилося в ціні щодо гривні. Одиницю європейської валюти оцінили у 33 гривні 28 копійок.
Вартість валюти на міжбанку:
- долар – 28,23 – 28,25 гривні;
- євро – 33,34 – 33,35 гривні.
Вартість валюти в обмінниках
- долар: купівля – 28,13 гривні, продаж – 28,35 гривні;
- євро: купівля – 32,95 гривні, продаж – 33,36 гривні.
Прогнози для гривні у 2021
- Аналітики Oxford Economics погіршили прогноз курсу гривні до 28,4 гривні за долар у 2021 році.
- У бюджеті-2021 гривню планують закласти на рівні 29,1 за долар.
- МВФ прогнозує, що українська гривні у 2021 році буде на рівні 28,9 гривні за долар.
- Експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки зійшлися на думці, що 1 долар коштуватиме 28,6 гривні у 2021 році.
Середньорічний курс гривні щодо долара / Інфографіка 24 каналу