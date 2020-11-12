На четвер, 12 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.

Офіційний курс валют долара та євро за 12 листопада

Як повідомляє Нацбанк, у четвер, 12 листопада, 1 долар коштує 28 гривень 16 копійок. Це на 4 копійки більше у порівнянні з курсом у середу.

Актуально Гривня відчутно зміцнилася: чи впаде курс долара нижче 28 цього тижня

Євро навпаки подешевшав у ціні щодо гривні. Одиницю європейської валюти оцінили у 33 гривні 14 копійок, що на 6 копійок менше, ніж попереднього банківського дня, 11 листопада.

Вартість валюти на міжбанку:

долар – 28,18 – 28,20 гривні;

– 28,18 – 28,20 гривні; євро – 33,11 – 33,13 гривні.

Вартість валюти в обмінниках

долар: купівля – 28,15 гривні, продаж – 28,38 гривні;

купівля – 28,15 гривні, продаж – 28,38 гривні; євро: купівля – 33,04 гривні, продаж – 33,46 гривні.

Прогнози для гривні у 2021

Аналітики Oxford Economics погіршили прогноз курсу гривні до 28,4 гривні за долар у 2021 році.

за долар у 2021 році. У бюджеті-2021 гривню заклали на рівні 29,1 за долар .

. МВФ прогнозує, що українська гривні у 2021 році буде на рівні 28,9 гривні за долар.

за долар. Експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки зійшлися на думці, що 1 долар коштуватиме 28,6 гривні у 2021 році.

Як змінювався курс з початку пандемії