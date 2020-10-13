На вівторок, 13 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара США та євро. Як змінився курс американської та європейської валют щодо гривні, читайте на Фінанси24.

Офіційний курс валют долара та євро за 13 жовтня

За даними НБУ, у вівторок, 13 жовтня, 1 долар коштує 28 гривень 25 копійок. Це на 4 копійки менше у порівнянні із курсом у понеділок.

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Євро подорожчало. Одиницю європейської валюти оцінили у 33 гривні 34 копійки, що на 6 копійок більше, ніж напередодні, 12 жовтня.

Вартість валюти на міжбанку долар – 28,30 – 28,32 гривні;

– 28,30 – 28,32 гривні; євро – 33,42 – 33,45 гривні. Вартість валюти в обмінниках долар: купівля – 28,13 гривні, продаж – 28,38 гривні;

купівля 28,13 гривні, продаж – 28,38 гривні; євро: купівля – 33,99 гривні, продаж – 33,47 гривні. Прогнози для гривні на 2021 рік Аналітики Oxford Economics погіршили прогноз курсу гривні до 28,4 гривні за долар у 2021 році.

за долар у 2021 році. МВФ прогнозує, що українська гривні у 2021 році буде на рівні 28,9 гривні за долар.

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Середньорічний курс гривні щодо долара / Інфографіка 24 каналу