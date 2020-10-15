Курс валют на 15 жовтня: гривня знову падає щодо долара і євро
На четвер, 15 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.
Офіційний курс валют долара та євро за 15 жовтня
Як повідомляє Нацбанк, у четвер, 15 жовтня, 1 долар коштує 28 гривень 32 копійки. Це на 7 копійок більше у порівнянні із курсом у вівторок.
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Євро також подорожчало в ціні щодо гривні. Одиницю європейської валюти оцінили у 33 гривні 39 копійок, що на 5 копійок більше, ніж попереднього банківського дня, 13 жовтня.
Вартість валюти на міжбанку:
- долар – 28,33 – 28,35 гривні;
- євро – 33,30 – 33,32 гривні.
Вартість валюти в обмінниках
- долар: купівля – 28,21 гривні, продаж – 28,42 гривні;
- євро: купівля – 33,07 гривні, продаж – 33,48 гривні.
Прогнози для гривні у 2021
- Аналітики Oxford Economics погіршили прогноз курсу гривні до 28,4 гривні за долар у 2021 році.
- У бюджеті-2021 гривню планують закласти на рівні 29,1 за долар.
- МВФ прогнозує, що українська гривні у 2021 році буде на рівні 28,9 гривні за долар.
- Експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки зійшлися на думці, що 1 долар коштуватиме 28,6 гривні у 2021 році.
Середньорічний курс гривні щодо долара / Інфографіка 24 каналу