На четвер, 15 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.

Офіційний курс валют долара та євро за 15 жовтня

Як повідомляє Нацбанк, у четвер, 15 жовтня, 1 долар коштує 28 гривень 32 копійки. Це на 7 копійок більше у порівнянні із курсом у вівторок.

Важливо Долар різко обвалиться і статус резервної валюти його не врятує, – американський експерт

Євро також подорожчало в ціні щодо гривні. Одиницю європейської валюти оцінили у 33 гривні 39 копійок, що на 5 копійок більше, ніж попереднього банківського дня, 13 жовтня.

Вартість валюти на міжбанку:

долар – 28,33 – 28,35 гривні;

– 28,33 – 28,35 гривні; євро – 33,30 – 33,32 гривні.

Вартість валюти в обмінниках

долар: купівля – 28,21 гривні, продаж – 28,42 гривні;

купівля – 28,21 гривні, продаж – 28,42 гривні; євро: купівля – 33,07 гривні, продаж – 33,48 гривні.

Прогнози для гривні у 2021

Аналітики Oxford Economics погіршили прогноз курсу гривні до 28,4 гривні за долар у 2021 році.

за долар у 2021 році. У бюджеті-2021 гривню планують закласти на рівні 29,1 за долар .

. МВФ прогнозує, що українська гривні у 2021 році буде на рівні 28,9 гривні за долар.

за долар. Експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки зійшлися на думці, що 1 долар коштуватиме 28,6 гривні у 2021 році.



Середньорічний курс гривні щодо долара / Інфографіка 24 каналу