На вівторок, 15 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси24.

Офіційний курс валют долара та євро за 15 грудня

Як повідомляє Нацбанк, у вівторок, 15 грудня, 1 долар коштує 27 гривень 87 копійок, що на 10 копійок менше, ніж у понеділок.

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Таким чином, офіційний курс гривні до долара зміцнився до максимуму за три місяці. Востаннє курс долара був нижчим 13 вересня – 27,83 гривні за долар.

Євро не змінилося в ціні. Одиницю європейської валюти оцінили у 33 гривні 89 копійок, як і попереднього банківського дня, 11 грудня.

Вартість валюти на міжбанку:

долар – 27,84 – 27,86 гривні;

– 27,84 – 27,86 гривні; євро – 33,86 – 33,88 гривні.

Вартість валюти в обмінниках

долар: купівля – 27,90 гривні, продаж – 28,17 гривні;

купівля – 27,90 гривні, продаж – 28,17 гривні; євро: купівля – 33,67 гривні, продаж – 34,15 гривні.

Прогнози для гривні у 2021

Аналітики Oxford Economics погіршили прогноз курсу гривні до 28,4 гривні за долар у 2021 році.

за долар у 2021 році. У бюджеті-2021 гривню заклали на рівні 29,1 за долар .

. МВФ прогнозує, що українська гривні у 2021 році буде на рівні 28,9 гривні за долар.

за долар. Експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки зійшлися на думці, що 1 долар коштуватиме 28,6 гривні у 2021 році.

Як змінювався курс з початку пандемії

Весна . На початку березня гривню можна було обміняти за курсом 24,5 щодо долара. Але протягом місяця вона обвалилася до рівня 28 за долар через введення карантинних заходів та панічних настроїв серед населення. У квітні-травні гривня частково відновила позиції.

. На початку березня гривню можна було обміняти за курсом 24,5 щодо долара. Але протягом місяця вона обвалилася до рівня 28 за долар через введення карантинних заходів та панічних настроїв серед населення. У квітні-травні гривня частково відновила позиції. Літо . Червень був стабільним для гривні, зокрема завдяки траншу від МВФ. У липні гривня впала через відставки голови НБУ Смолія, який повідомив про політичний тиск. У серпні гривню дещо зміцнили українські експортери.

. Червень був стабільним для гривні, зокрема завдяки траншу від МВФ. У липні гривня впала через відставки голови НБУ Смолія, який повідомив про політичний тиск. У серпні гривню дещо зміцнили українські експортери. Осінь . Національна валюта девальвувала на 1 гривню, повільно падаючи майже щотижня. Україна не чула позитивних новин від МВФ, а скасування Конституційним Судом антикорупційних реформ турбували міжнародних партнерів.

. Національна валюта девальвувала на 1 гривню, повільно падаючи майже щотижня. Україна не чула позитивних новин від МВФ, а скасування Конституційним Судом антикорупційних реформ турбували міжнародних партнерів. Зима. Пандемія коронавірусу розгортається з новою силою. В Україні можуть знову ввести локдаун, що у короткостроковій перспективі знову знецінить гривню.



Середньорічний курс гривні щодо долара / Інфографіка 24 каналу