На п'ятницю, 18 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Як американська, так і європейська валюти подешевшали.

Офіційний курс валют долара та євро за 18 вересня

Як повідомляє Нацбанк, у п'ятницю, 18 вересня, 1 долар коштує 28 гривень 11 копійок. Це на 1 копійку менше, ніж попереднього банківського дня.

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Євро також впало в ціні. Одиницю європейської валюти оцінили у 33 гривні 17 копійок, що на 22 копійки менше, ніж вчора, 17 вересня.

Вартість валюти на міжбанку:

долар – 28,13 – 28,15 гривні;

– 28,13 – 28,15 гривні; євро – 33,22 – 33,24 гривні.

Вартість валюти в обмінниках

долар: купівля – 28,00 гривні, продаж – 28,20 гривні;

купівля 28,00 гривні, продаж – 28,20 гривні; євро: купівля – 32,85 гривні, продаж – 33,29 гривні.

Курс долара у держбюджеті-2021

Кабмін уже передав до Верховної Ради законопроєкт державного бюджету на 2021 рік. Згідно з документом, курс долара на наступний рік повинен становити 29 гривень 10 копійок. Проте, зазначили у проєкті, до кінця 2021 року гривня має зміцніти принаймні на 30 копійок, отож курс за одиницю європейської валюти вже може становити 28 гривень 80 копійок.

Мінекономрозвитку розробили консенсус-прогноз у липні, в якому зібрали різні прогнози. Експерти вважають, що середньорічний курс гривні щодо долара буде 27, а в грудні в обмінниках ми побачимо 28,2.



Середньорічний курс гривні щодо долара / Інфографіка 24 каналу