Курс валют на 19 жовтня: євро стрімко дорожчає, долар теж
На понеділок, 19 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.
Офіційний курс валют долара та євро за 19 жовтня
Як повідомляє Нацбанк, у понеділок, 19 жовтня, 1 долар коштує 28 гривень 36 копійок. Це на 2 копійки більше у порівнянні із курсом у п'ятницю.
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Євро більш відчутно подорожчав в ціні щодо гривні. Одиницю європейської валюти оцінили у 33 гривні 30 копійок, що на 12 копійок більше, ніж попереднього банківського дня, 16 жовтня.
Вартість валюти на міжбанку:
- долар – 28,35 – 28,36 гривні;
- євро – 33,25 – 33,26 гривні.
Вартість валюти в обмінниках
- долар: купівля – 28,26 гривні, продаж – 28,45 гривні;
- євро: купівля – 32,94 гривні, продаж – 33,34 гривні.
Прогнози для гривні у 2021
- Аналітики Oxford Economics погіршили прогноз курсу гривні до 28,4 гривні за долар у 2021 році.
- У бюджеті-2021 гривню планують закласти на рівні 29,1 за долар.
- МВФ прогнозує, що українська гривні у 2021 році буде на рівні 28,9 гривні за долар.
- Експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки зійшлися на думці, що 1 долар коштуватиме 28,6 гривні у 2021 році.
Середньорічний курс гривні щодо долара / Інфографіка 24 каналу