На понеділок, 19 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.

Офіційний курс валют долара та євро за 19 жовтня

Як повідомляє Нацбанк, у понеділок, 19 жовтня, 1 долар коштує 28 гривень 36 копійок. Це на 2 копійки більше у порівнянні із курсом у п'ятницю.

Важливо Долар різко обвалиться і статус резервної валюти його не врятує, – американський експерт

Євро більш відчутно подорожчав в ціні щодо гривні. Одиницю європейської валюти оцінили у 33 гривні 30 копійок, що на 12 копійок більше, ніж попереднього банківського дня, 16 жовтня.

Вартість валюти на міжбанку:

долар – 28,35 – 28,36 гривні;

– 28,35 – 28,36 гривні; євро – 33,25 – 33,26 гривні.

Вартість валюти в обмінниках

долар: купівля – 28,26 гривні, продаж – 28,45 гривні;

купівля – 28,26 гривні, продаж – 28,45 гривні; євро: купівля – 32,94 гривні, продаж – 33,34 гривні.

Прогнози для гривні у 2021

Аналітики Oxford Economics погіршили прогноз курсу гривні до 28,4 гривні за долар у 2021 році.

за долар у 2021 році. У бюджеті-2021 гривню планують закласти на рівні 29,1 за долар .

. МВФ прогнозує, що українська гривні у 2021 році буде на рівні 28,9 гривні за долар.

за долар. Експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки зійшлися на думці, що 1 долар коштуватиме 28,6 гривні у 2021 році.



Середньорічний курс гривні щодо долара / Інфографіка 24 каналу