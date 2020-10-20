На вівторок, 20 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. За даними фінустанови, гривня продовжує послаблюватися.

Офіційний курс валют долара та євро за 20 жовтня

Як повідомляє Нацбанк, у вівторок, 20 жовтня, 1 долар коштує 28 гривень 38 копійок. Це на 2 копійки більше у порівнянні із курсом у понеділок.

До теми: Долар різко росте: чого чекати від курсу валют напередодні виборів

Євро теж подорожчало. Одиницю європейської валюти оцінили у 33 гривні 43 копійки, що на 13 копійок більше, ніж попереднього банківського дня, 19 жовтня.

Вартість валюти на міжбанку

долар – 28,36 – 28,40 гривні;

– 28,36 – 28,40 гривні; євро – 33,43 – 33,45 гривні.

Вартість валюти в обмінниках

долар: купівля – 28,25 гривні, продаж – 28,47 гривні;

купівля – 28,25 гривні, продаж – 28,47 гривні; євро: купівля – 32,93 гривні, продаж – 33,38 гривні.

Прогнози для гривні у 2021

Аналітики Oxford Economics погіршили прогноз курсу гривні до 28,4 гривні за долар у 2021 році.

за долар у 2021 році. У бюджеті-2021 гривню планують закласти на рівні 29,1 за долар .

. МВФ прогнозує, що українська гривні у 2021 році буде на рівні 28,9 гривні за долар.

за долар. Експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки зійшлися на думці, що 1 долар коштуватиме 28,6 гривні у 2021 році.



Середньорічний курс гривні щодо долара / Інфографіка 24 каналу