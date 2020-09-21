На понеділок, 21 вересня 2020 року, Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс гривні до долара США та євро. Американська та європейська валюти подорожчали.

Офіційний курс валют долара та євро за 21 вересня

За даними НБУ, у понеділок, 21 вересня, 1 долар коштує 28 гривень 17 копійок, що на 6 копійок більше, ніж попереднього банківського дня.

Євро подорожчало. Європейську валюту оцінили у 33 гривні 35 копійок. Такий показник на 18 копійок більший, ніж у п'ятницю, 18 вересня.

Курс валют напередодні: Курс валют на 18 вересня: долар та євро впали вперше за осінь

Скільки коштує валюта на міжбанку

долар – 28,18 – 28,20;

– 28,18 – 28,20; євро – 33,34 – 33,36.

Вартість валюти в обмінниках

долар – 28,00 – 28,24;

– 28,00 – 28,24; євро – 32,91 – 33,44.

Яким буде курс долара в Україні

За оновленими даними міжнародного рейтингового агентства S&P Global Ratings, упродовж наступних трьох років курс гривні послаблюватиметься, а долар США, відповідно, зростатиме.

Згідно з прогнозом організації, обмінний курс на наступні три роки становитиме:

2020 рік – 29,00 гривень за долар.

– 29,00 гривень за долар. 2021 рік – 30,00 гривень за долар.

– 30,00 гривень за долар. 2022 рік – 30,50 гривні за долар.

– 30,50 гривні за долар. 2023 рік – 31,00 грн за долар.

У проєкті Державного бюджету на наступний рік закладено курс – 29 гривень за один долар. Зокрема, у кінці літа Кабінет міністрів України схвалив новий прогноз економічного й соціального розвитку держави.

Як очікують в уряді, на кінець 2021 року курс долара коливатиметься на рівні 28,8 гривні, а середній курс долара за рік становитиме 29,1 гривні.



Середньорічний курс гривні щодо долара / Інфографіка 24 каналу