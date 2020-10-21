На середу, 21 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.

Офіційний курс валют долара та євро за 21 жовтня

Як повідомляє Нацбанк, у середу, 21 жовтня, 1 долар коштує 28 гривень 37 копійок. Це на 1 копійку менше у порівнянні з курсом у вівторок.

Важливо Долар різко росте: чого чекати від курсу валют напередодні виборів

Євро подорожчав в ціні щодо гривні. Одиницю європейської валюти оцінили у 33 гривні 50 копійок, що на 7 копійок більше, ніж попереднього банківського дня, 20 жовтня.

Вартість валюти на міжбанку:

долар – 28,34 – 28,36 гривні;

– 28,34 – 28,36 гривні; євро – 33,50 – 33,52 гривні.

Вартість валюти в обмінниках

долар: купівля – 28,28 гривні, продаж – 28,47 гривні;

купівля – 28,28 гривні, продаж – 28,47 гривні; євро: купівля – 33,13 гривні, продаж – 33,53 гривні.

Прогнози для гривні у 2021