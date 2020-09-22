На вівторок, 22 вересня 2020 року, Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс гривні до долара США та євро. Як змінилась вартість американської та європейської валют щодо гривні – читайте на Фінанси24.

Офіційний курс валют долара та євро за 22 вересня

За даними НБУ, у вівторок, 22 вересня, 1 долар коштує 28 гривень 20 копійок, що на 3 копійки більше, ніж попереднього банківського дня.

Також актуально: Російський рубль обвалився до майже 5-річного мінімуму: який курс зараз

Євро подешевшало. Нацбанк оцінив європейську валюту у 33 гривні 19 копійок. Такий показник на 16 копійок менший, ніж у понеділок, 21 вересня.

Скільки коштує валюта на міжбанку

долар – 28,23 – 28,25;

– 28,23 – 28,25; євро – 33,34 – 33,36.

Вартість валюти в обмінниках

долар – 28,03 – 28,28;

– 28,03 – 28,28; євро – 32,99 – 33,51.

Курс долара на 2020 рік: очікування уряду

У бюджеті-2020 закладений прогноз курсу долара на рівні 27 гривень. Однак уряд вже переглянув макропоказники через епідемію COVID-19, в тому числі і прогноз середньорічного курсу долара – тепер у Кабміні очікують, що він сягне позначки 29,5 гривні за долар.

Інші прогнози

За оновленими даними міжнародного рейтингового агентства S&P Global Ratings, упродовж наступних трьох років курс гривні послаблюватиметься, а долар США, відповідно, зростатиме.

Згідно з прогнозом організації, обмінний курс на наступні три роки становитиме:

2020 рік – 29,00 гривень за долар.

– 29,00 гривень за долар. 2021 рік – 30,00 гривень за долар.

– 30,00 гривень за долар. 2022 рік – 30,50 гривні за долар.

– 30,50 гривні за долар. 2023 рік – 31,00 гривні за долар.



Середньорічний курс гривні щодо долара / Інфографіка 24 каналу