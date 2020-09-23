На середу, 23 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Як змінився курс гривні до долара та євро, читайте на Фінанси 24.

Офіційний курс валют долара та євро за 23 вересня

Як повідомляє Нацбанк, у середу, 23 вересня, 1 долар коштує 28 гривень 20 копійок, тобто залишився без змін у порівнянні із курсом у вівторок.

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Натомість євро впало відносно гривні. Одиницю європейської валюти оцінили у 33 гривні 11 копійок, що на 6 копійок менше, ніж вчора, 22 вересня.

Вартість валюти на міжбанку:

долар – 28,19 – 28,22 гривні;

– 28,19 – 28,22 гривні; євро – 33,06 – 33,09 гривні.

Вартість валюти в обмінниках

долар: купівля – 28,20 гривні, продаж – 28,27 гривні;

купівля 28,20 гривні, продаж – 28,27 гривні; євро: купівля – 33,10 гривні, продаж – 33,25 гривні.

Курс долара у держбюджеті-2021

Кабмін уже передав до Верховної Ради законопроєкт державного бюджету на 2021 рік. Згідно з документом, середньорічний курс долара на наступний рік повинен становити 29 гривень 10 копійок. До кінця 2021 року очікують, що гривня зміцниться до 28 гривень 80 копійок.

Мінекономрозвитку розробили консенсус-прогноз у липні, в якому зібрали різні прогнози. Експерти вважають, що середньорічний курс гривні щодо долара у 2020 році буде 27, а в грудні в обмінниках ми побачимо 28,2 гривні.



Середньорічний курс гривні щодо долара / Інфографіка 24 каналу