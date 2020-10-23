Курс валют на 23 жовтня: гривня почала рости напередодні виборів
На п'ятницю, 23 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.
Офіційний курс валют долара та євро за 23 жовтня
Як повідомляє Нацбанк, у середу, 21 жовтня, 1 долар коштує 28 гривень 26 копійок. Це на 1 копійку менше у порівнянні з курсом у четвер.
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Євро теж подешевшав у ціні щодо гривні. Одиницю європейської валюти оцінили у 33 гривні 41 копійку, що на 12 копійок менше, ніж попереднього банківського дня, 22 жовтня.
Вартість валюти на міжбанку:
- долар – 28,27 – 28,29 гривні;
- євро – 33,42 – 33,44 гривні.
Вартість валюти в обмінниках
- долар: купівля – 28,20 гривні, продаж – 28,40 гривні;
- євро: купівля – 33,19 гривні, продаж – 33,60 гривні.
Прогнози для гривні у 2021
- Аналітики Oxford Economics погіршили прогноз курсу гривні до 28,4 гривні за долар у 2021 році.
- У бюджеті-2021 гривню планують закласти на рівні 29,1 за долар.
- МВФ прогнозує, що українська гривні у 2021 році буде на рівні 28,9 гривні за долар.
- Експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки зійшлися на думці, що 1 долар коштуватиме 28,6 гривні у 2021 році.