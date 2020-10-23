На п'ятницю, 23 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.

Офіційний курс валют долара та євро за 23 жовтня

Як повідомляє Нацбанк, у середу, 21 жовтня, 1 долар коштує 28 гривень 26 копійок. Це на 1 копійку менше у порівнянні з курсом у четвер.

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Євро теж подешевшав у ціні щодо гривні. Одиницю європейської валюти оцінили у 33 гривні 41 копійку, що на 12 копійок менше, ніж попереднього банківського дня, 22 жовтня.

Вартість валюти на міжбанку:

долар – 28,27 – 28,29 гривні;

– 28,27 – 28,29 гривні; євро – 33,42 – 33,44 гривні.

Вартість валюти в обмінниках

долар: купівля – 28,20 гривні, продаж – 28,40 гривні;

купівля – 28,20 гривні, продаж – 28,40 гривні; євро: купівля – 33,19 гривні, продаж – 33,60 гривні.

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