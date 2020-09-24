Курс валют на 24 вересня: євро і долар продовжили падіння
На четвер, 24 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Обидві валюти втратили в ціні щодо гривні.
Офіційний курс валют долара та євро за 24 вересня
Як повідомляє Нацбанк, у четвер, 24 вересня, 1 долар коштує 28 гривень 18 копійок, зміцнившись на 2 копійки у порівнянні із курсом у середу.
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Євро впало ще відчутніше, пустившись нижче 33 гривень. Одиницю європейської валюти оцінили у 32 гривні 96 копійок, що на 15 копійок менше, ніж вчора, 23 вересня.
Вартість валюти на міжбанку:
- долар – 28,22 – 28,24 гривні;
- євро – 32,97 – 33,00 гривні.
Вартість валюти в обмінниках
- долар: купівля – 28,12 гривні, продаж – 28,31 гривні;
- євро: купівля – 32,88 гривні, продаж – 33,30 гривні.
Курс долара у держбюджеті-2021
Кабмін уже передав до Верховної Ради законопроєкт державного бюджету на 2021 рік. Згідно з документом, середньорічний курс долара на наступний рік повинен становити 29 гривень 10 копійок. До кінця 2021 року очікують, що гривня зміцниться до 28 гривень 80 копійок.
Середньорічний курс гривні щодо долара / Інфографіка 24 каналу