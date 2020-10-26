На понеділок, 26 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Як змінився курс гривні щодо іноземних валют після виборів, читайте на Фінанси24.

Офіційний курс валют долара та євро за 26 жовтня

Як повідомляє Нацбанк, у понеділок, 26 жовтня, 1 долар коштує 28 гривень 29 копійок. Це на 3 копійки більше у порівнянні з курсом у п'ятницю.

Цікаво: Вісім найдорожчих валют світу у 2020: як вони перевершили долар

Євро розпочав тиждень з різкого стрибка вверх. Одиницю європейської валюти оцінили у 33 гривні 55 копійок, що на 13 копійок більше, ніж попереднього банківського дня, 23 жовтня.

Вартість валюти на міжбанку

долар – 28,31 – 28,33 гривні;

– 28,31 – 28,33 гривні; євро – 33,51 – 33,53 гривні.

Вартість валюти в обмінниках

долар: купівля – 28,21 гривні, продаж – 28,43 гривні;

купівля – 28,21 гривні, продаж – 28,43 гривні; євро: купівля – 33,14 гривні, продаж – 33,59 гривні.

Прогнози для гривні у 2021

Аналітики Oxford Economics погіршили прогноз курсу гривні до 28,4 гривні за долар у 2021 році.

за долар у 2021 році. У бюджеті-2021 гривню планують закласти на рівні 29,1 за долар .

. МВФ прогнозує, що українська гривні у 2021 році буде на рівні 28,9 гривні за долар.

за долар. Експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки зійшлися на думці, що 1 долар коштуватиме 28,6 гривні у 2021 році.



Середньорічний курс гривні щодо долара / Інфографіка 24 каналу