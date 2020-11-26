На четвер, 26 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.

Офіційний курс валют долара та євро за 26 листопада

Як повідомляє Нацбанк, у середу, 26 листопада, 1 долар коштує 28 гривень 38 копійок, що на 1 копійку більше, ніж у середу.

Зверніть увагу Нафта побила рекорд з початку пандемії коронавірусу: яка ціна зараз

Євро більш відчутно подорожчав у ціні щодо гривні. Одиницю європейської валюти оцінили у 33 гривні 78 копійок, що на 10 копійок більше, ніж попереднього банківського дня, 25 листопада.

Вартість валюти на міжбанку:

долар – 28,41 – 28,43 гривні;

– 28,41 – 28,43 гривні; євро – 33,83 – 33,86 гривні.

Вартість валюти в обмінниках

долар: купівля – 28,29 гривні, продаж – 28,48 гривні;

купівля – 28,29 гривні, продаж – 28,48 гривні; євро: купівля – 33,41 гривні, продаж – 33,81 гривні.

Прогнози для гривні у 2021

Аналітики Oxford Economics погіршили прогноз курсу гривні до 28,4 гривні за долар у 2021 році.

за долар у 2021 році. У бюджеті-2021 гривню заклали на рівні 29,1 за долар .

. МВФ прогнозує, що українська гривні у 2021 році буде на рівні 28,9 гривні за долар.

за долар. Експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки зійшлися на думці, що 1 долар коштуватиме 28,6 гривні у 2021 році.

Як змінювався курс з початку пандемії