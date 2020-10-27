На вівторок, 27 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.

Офіційний курс валют долара та євро за 27 жовтня

Як повідомляє Нацбанк, у вівторок, 27 жовтня, 1 долар коштує 28 гривень 36 копійок. Це на 7 копійок більше у порівнянні з курсом у понеділок.

Важливо Гривня досягла трирічного мінімуму: чи впаде курс до 30 за долар до кінця року

Євро навпаки подешевшав у ціні щодо гривні. Одиницю європейської валюти оцінили у 33 гривні 49 копійок, що на 6 копійок менше, ніж попереднього банківського дня, 26 жовтня.

Вартість валюти на міжбанку:

долар – 28,34 – 28,36 гривні;

– 28,34 – 28,36 гривні; євро – 33,48 – 33,49 гривні.

Вартість валюти в обмінниках

долар: купівля – 28,26 гривні, продаж – 28,46 гривні;

купівля – 28,26 гривні, продаж – 28,46 гривні; євро: купівля – 33,23 гривні, продаж – 33,62 гривні.

Прогнози для гривні у 2021

Аналітики Oxford Economics погіршили прогноз курсу гривні до 28,4 гривні за долар у 2021 році.

за долар у 2021 році. У бюджеті-2021 гривню планують закласти на рівні 29,1 за долар .

. МВФ прогнозує, що українська гривні у 2021 році буде на рівні 28,9 гривні за долар.

за долар. Експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки зійшлися на думці, що 1 долар коштуватиме 28,6 гривні у 2021 році.

Як змінювався курс з початку пандемії