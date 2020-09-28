На понеділок, 28 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Валюта США росте, а Євросоюзу – падає.

Офіційний курс валют долара та євро за 28 вересня

Як повідомляє Нацбанк, у понеділок, 28 вересня, 1 долар коштує 28 гривень 27 копійок, ослабнувши на 2 копійки у порівнянні із курсом у п'ятницю.

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Натомість євро продовжило падіння щодо гривні. Одиницю європейської валюти оцінили у 32 гривні 88 копійок, що на 1 копійку менше, ніж в п'ятницю, 25 вересня.

Вартість валюти на міжбанку:

долар – 28,29 – 28,31 гривні;

– 28,29 – 28,31 гривні; євро – 32,91 – 32,94 гривні.

Вартість валюти в обмінниках

долар: купівля – 28,25 гривні, продаж – 28,30 гривні;

купівля 28,25 гривні, продаж – 28,30 гривні; євро: купівля – 32,80 гривні, продаж – 32,90 гривні.

Курс долара у держбюджеті-2021

Кабмін уже передав до Верховної Ради законопроєкт державного бюджету на 2021 рік. Згідно з документом, середньорічний курс долара на наступний рік повинен становити 29 гривень 10 копійок. До кінця 2021 року очікують, що гривня зміцниться до 28 гривень 80 копійок.

Мінекономрозвитку розробили консенсус-прогноз у липні, в якому зібрали різні прогнози. Експерти вважають, що середньорічний курс гривні щодо долара у 2020 році буде 27, а в грудні в обмінниках ми побачимо 28,2 гривні.



Середньорічний курс гривні щодо долара / Інфографіка 24 каналу