Курс валют на 28 вересня: гривня впала до мінімуму у 2020 щодо долара
На понеділок, 28 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Валюта США росте, а Євросоюзу – падає.
Офіційний курс валют долара та євро за 28 вересня
Як повідомляє Нацбанк, у понеділок, 28 вересня, 1 долар коштує 28 гривень 27 копійок, ослабнувши на 2 копійки у порівнянні із курсом у п'ятницю.
Важливо Долар США втратить свою силу й досягне мінімумів 2018 року: прогноз американського стратега
Натомість євро продовжило падіння щодо гривні. Одиницю європейської валюти оцінили у 32 гривні 88 копійок, що на 1 копійку менше, ніж в п'ятницю, 25 вересня.
Вартість валюти на міжбанку:
- долар – 28,29 – 28,31 гривні;
- євро – 32,91 – 32,94 гривні.
Вартість валюти в обмінниках
- долар: купівля – 28,25 гривні, продаж – 28,30 гривні;
- євро: купівля – 32,80 гривні, продаж – 32,90 гривні.
Курс долара у держбюджеті-2021
Кабмін уже передав до Верховної Ради законопроєкт державного бюджету на 2021 рік. Згідно з документом, середньорічний курс долара на наступний рік повинен становити 29 гривень 10 копійок. До кінця 2021 року очікують, що гривня зміцниться до 28 гривень 80 копійок.
Середньорічний курс гривні щодо долара / Інфографіка 24 каналу