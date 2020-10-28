На середу, 28 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні сьогодні, читайте на Фінанси24.

Офіційний курс валют долара та євро за 28 жовтня

Як повідомляє Нацбанк, у середу, 28 жовтня, 1 долар коштує 28 гривень 37 копійок. Це на одну копійку більше у порівнянні з курсом у понеділок.

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Євро зросло в ціні. Одиницю європейської валюти оцінили у 33 гривні 56 копійок, що на 7 копійок більше, ніж попереднього банківського дня, 27 жовтня.

Вартість валюти на міжбанку долар – 28,37 – 28,38 гривні;

– 28,37 – 28,38 гривні; євро – 33,54 – 33,56 гривні. Вартість валюти в обмінниках долар: купівля – 28,25 гривні, продаж – 28,47 гривні;

купівля – 28,25 гривні, продаж – 28,47 гривні; євро: купівля – 33,21 гривні, продаж – 33,65 гривні. Прогнози для гривні у 2021 Аналітики Oxford Economics погіршили прогноз курсу гривні до 28,4 гривні за долар у 2021 році.

за долар у 2021 році. У бюджеті-2021 гривню планують закласти на рівні 29,1 за долар .

. МВФ прогнозує, що українська гривні у 2021 році буде на рівні 28,9 гривні за долар.

за долар. Експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки зійшлися на думці, що 1 долар коштуватиме 28,6 гривні у 2021 році.



Середньорічний курс гривні щодо долара / Інфографіка 24 каналу