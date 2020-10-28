Курс валют на 28 жовтня: долар продовжує дорожчати, євро теж відчутно зросло
На середу, 28 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні сьогодні, читайте на Фінанси24.
Офіційний курс валют долара та євро за 28 жовтня
Як повідомляє Нацбанк, у середу, 28 жовтня, 1 долар коштує 28 гривень 37 копійок. Це на одну копійку більше у порівнянні з курсом у понеділок.
Цікаво: Вісім найдорожчих валют світу у 2020: як вони перевершили долар
Євро зросло в ціні. Одиницю європейської валюти оцінили у 33 гривні 56 копійок, що на 7 копійок більше, ніж попереднього банківського дня, 27 жовтня.
Вартість валюти на міжбанку
- долар – 28,37 – 28,38 гривні;
- євро – 33,54 – 33,56 гривні.
Вартість валюти в обмінниках
- долар: купівля – 28,25 гривні, продаж – 28,47 гривні;
- євро: купівля – 33,21 гривні, продаж – 33,65 гривні.
Прогнози для гривні у 2021
- Аналітики Oxford Economics погіршили прогноз курсу гривні до 28,4 гривні за долар у 2021 році.
- У бюджеті-2021 гривню планують закласти на рівні 29,1 за долар.
- МВФ прогнозує, що українська гривні у 2021 році буде на рівні 28,9 гривні за долар.
- Експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки зійшлися на думці, що 1 долар коштуватиме 28,6 гривні у 2021 році.
Середньорічний курс гривні щодо долара / Інфографіка 24 каналу