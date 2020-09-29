На вівторок, 29 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Американська валюта продовжує дорожчати, курс євро теж почав рости.

Офіційний курс валют долара та євро за 29 вересня

Як повідомляє Нацбанк, у вівторок, 29 вересня, 1 долар коштує 28 гривень 31 копійку, піднявшись на чотири копійки в порівнянні із курсом понеділка.

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Євро теж почало стрімко зростати в ціні. Одиницю європейської валюти оцінили у 33 гривні 04 копійок, що на 16 копійок більше, ніж у понеділок, 28 вересня.

Вартість валюти на міжбанку:

долар – 28,27 – 28,29 гривні;

– 28,27 – 28,29 гривні; євро – 32,98 – 33,00 гривні.

Вартість валюти в обмінниках

долар: купівля – 28,18 гривні, продаж – 28,40 гривні;

купівля 28,18 гривні, продаж – 28,40 гривні; євро: купівля – 32,60 гривні, продаж – 33,09 гривні.

Курс долара в Україні: що закладено в держбюджеті-2021

Кабмін уже передав до Верховної Ради законопроєкт державного бюджету на 2021 рік. Згідно з документом, середньорічний курс долара на наступний рік повинен становити 29 гривень 10 копійок. До кінця 2021 року очікують, що гривня зміцниться до 28 гривень 80 копійок.

Мінекономрозвитку розробили консенсус-прогноз у липні, в якому зібрали різні прогнози. Експерти вважають, що середньорічний курс гривні щодо долара у 2020 році буде 27, а в грудні в обмінниках ми побачимо 28,2 гривні.



Середньорічний курс гривні щодо долара / Інфографіка 24 каналу