На середу, 30 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Європейська валюта відчутно подорожчала, долар дещо ослаб.

Офіційний курс валют долара та євро за 30 вересня

Як повідомляє Нацбанк, у понеділок, 28 вересня, 1 долар коштує 28 гривень 30 копійок. Це на 1 копійку менше у порівнянні із курсом у вівторок.

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Натомість євро відчутно виросло щодо гривні. Одиницю європейської валюти оцінили у 33 гривні 13 копійок, що на 9 копійок більше, ніж у вівторок, 29 вересня.

Вартість валюти на міжбанку:

долар – 28,31 – 28,33 гривні;

– 28,31 – 28,33 гривні; євро – 33,13 – 33,16 гривні.

Вартість валюти в обмінниках

долар: купівля – 28,20 гривні, продаж – 28,38 гривні;

купівля 28,20 гривні, продаж – 28,38 гривні; євро: купівля – 32,73 гривні, продаж – 33,14 гривні.

Курс долара у держбюджеті-2021

Кабмін уже передав до Верховної Ради законопроєкт державного бюджету на 2021 рік. Згідно з документом, середньорічний курс долара на наступний рік повинен становити 29 гривень 10 копійок. До кінця 2021 року очікують, що гривня зміцниться до 28 гривень 80 копійок.

Мінекономрозвитку розробили консенсус-прогноз у липні, в якому зібрали різні прогнози. Експерти вважають, що середньорічний курс гривні щодо долара у 2020 році буде 27, а в грудні в обмінниках ми побачимо 28,2 гривні.



Середньорічний курс гривні щодо долара / Інфографіка 24 каналу