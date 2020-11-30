На понеділок, 30 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.

Офіційний курс валют долара та євро за 30 листопада

Як повідомляє Нацбанк, у понеділок, 30 листопада, 1 долар коштує 28 гривень 47 копійок, що на 3 копійки більше, ніж у п'ятницю.

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Євро більш відчутно подорожчав у ціні щодо гривні. Одиницю європейської валюти оцінили у 33 гривні 96 копійок, що на 11 копійок більше, ніж попереднього банківського дня, 27 листопада.

Вартість валюти на міжбанку:

долар – 28,51 – 28,54 гривні;

– 28,51 – 28,54 гривні; євро – 34,05 – 34,08 гривні.

Вартість валюти в обмінниках

долар: купівля – 28,40 гривні, продаж – 28,59 гривні;

купівля – 28,40 гривні, продаж – 28,59 гривні; євро: купівля – 33,67 гривні, продаж – 34,06 гривні.

Прогнози для гривні у 2021

Аналітики Oxford Economics погіршили прогноз курсу гривні до 28,4 гривні за долар у 2021 році.

за долар у 2021 році. У бюджеті-2021 гривню заклали на рівні 29,1 за долар .

. МВФ прогнозує, що українська гривні у 2021 році буде на рівні 28,9 гривні за долар.

за долар. Експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки зійшлися на думці, що 1 долар коштуватиме 28,6 гривні у 2021 році.

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