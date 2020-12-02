Євро зміцнюється відносно долара і досягнуло психологічної позначки в 1,20 долара. Чого чекати від європейської валюти надалі, читайте на Фінанси 24.

У середу, 2 грудня, євро продовжує зростати та вперше за два роки, а саме з травня 2018 року, досягнуло психологічної позначки в 1,20 долара за євро, повідомляє "Мінфін" з посиланням на Busines Insider.

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За даними ЄЦБ, курс євро до долара 1 вересня дорівнював 1,1968. З початку вересня євро зростало, але коливалося та не могло перетнути позначку вартості в 1,20 долара.

Чого чекати далі

Варто зазначити, що зростання курсу європейської валюти може зупинитися після засідання ЄЦБ, яке планується 10 грудня. На думку аналітиків, центробанк може вжити заходів для обмеження швидкого зростання євро.

Індекс долара падає

Не лише євро зростає, але й долар падає. Індекс долара — співвідношення долара до шести інших великих валют; скоротився в листопаді до 92,03. Він впав до найнижчого показника за два з половиною роки — мінімуму квітня 2018 року.

Курс гривні відносно євро та долара

На 3 грудня Нацбанк встановив курс долара 28,44 гривні, євро – 34,32 гривні.