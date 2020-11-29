Європейський центральний банк (ЄЦБ) вважає, що вже у січні 2021 року долару, євро та інших національним валютам загрожуватиме одна з криптовалют.

Поява стейблкойна Libra від компанії Facebook може нести загрозу для національних валют, повідомляє РБК з посиланням на ЄЦБ.

Член керуючої ради фінансового регулятора Фабіо Панетта на організованій Бундесбанком конференції заявив, що користувачі Libra нестимуть високі кредитні та ринкові ризики, а також ризики ліквідності, а сам випуск токена загрожує "потенційними системними наслідками.

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Панетта наголосив, що після випуску стейбкойна соціальної мережі у січні 2021 року ЄЦБ буде змушений "заново винаходити суверенні гроші".

Libra може поставити під загрозу монетарний суверенітет. Це може статися, якщо випущені корпораціями стейблкойни витіснять фіатні валюти як платіжний засіб,

– підкреслив представник фінансового регулятора.

Він додав, що зараз ведуться експерименти з випуску цифрового євро. Зокрема, перевіряється сумісність нової валюти з існуючими розрахунковими послугами ЦБ, вивчається взаємозв'язок між DLT-технологіями і централізованими системами. Крім іншого, ЄЦБ розглядає застосування виділених для оплати блокчейнів з електронною ідентифікацією і оцінює функціональні можливості апаратних пристроїв, які могли б забезпечити автономні і конфіденційні транзакції.

У п'ятницю, 27 листопада Financial Times повідомила, що компанія Facebook може представити свою криптовалюту Libra в січні наступного року. Однак спочатку цей цифровий актив буде випущений в "обмеженому форматі", тобто буде представлений тільки один стейблкойн, прив'язаний до долара США. Випуск інших криптовалют можливий в майбутньому.