У всьому світі скорочують обсяги видобутку нафти через рекордне скорочення ціни. Однак деякі країни, як-от, Лівія тепер не можуть забезпечити видобутком навіть себе.

Нафта у Лівії

Питання дотримання країнами ОПЕК+ угоди набуло нового значення, оскільки Лівійська національна нафтова компанія звинуватила російських найманців у саботажі операцій на найбільшому нафтовому родовищі країни Шарарі, пише Investing.

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Родовище не змогло перевезти сировину та генерувати необхідні експортні доходи через тривалу громадянську війну в північноафриканській країні.

"Нафта Лівії призначена для лівійського народу, і я повністю відкидаю спроби зарубіжних країн запобігти відновленню видобутку нафти", – заявив голова НОК Мустафа Саналла. "Багато країн самі виграють від відсутності лівійської нафти на світових ринках. Деякі з них цинічно висловлюють свій жаль з приводу постійної нездатності Лівії видобувати нафту, весь час працюючи на задньому плані, щоб підтримати сили блокування".

Як зазначили Investing таке звернення в першу чергу призначене Росії.

Ціна нафти

До 9:30 ранку ET, ф'ючерси на сиру нафту США знизилися на 0,5% до 38,51 доларів, тоді як міжнародний показник Brent знизився на 0,1% і досяг 41,02 долара.

Обсяги видобутку й надалі контролюють

Ціни на сировину фактично не змінилися у червні після того, як у квітні на піку пандемії відскочили позначки нижче нуля. Фізичний ринок за останні тижні значно посилився, оскільки попит відновився, тоді як країни ОПЕК+ домовилися про зниження об'ємів видобутку, а в північній Америці цей видобуток довелося обмежити через збитковість економіки та нестачу інвестицій.

Однак будь-яке подальше пожвавлення ринку, можливо, доведеться відкласти, оскільки нова хвиля коронавірусних інфекцій по всій США кидає тінь на перспективу попиту в Каліфорнії, Техасі та Флориді, трьох найбільш економічно важливих штатах США. Поряд з Каліфорнією ці штати представляють три з чотирьох найбільших регіональних центрів попиту на моторне паливо.

Що було раніше Ціни на нафту знову падають на фоні невтішних прогнозів щодо економіки та пандемії

Техас і Флорида були змушені призупинити свої плани відновлення економіки штату в четвер, коли рівень нових інфекцій COVID-19 досяг рекорду. Кількість нових випадків у США також досягла нового максимуму - майже 40 000.