Про криптовалюту чув, мабуть, кожен, особливо той, хто хоче отримати дохід з інвестицій. Але як її видобувають і чим це відрізняється від звичайного виробництва?

Цифрові валюти – це відносно новий інструмент, але він вже зарекомендував себе як досить надійний і прибутковий в порівнянні з традиційними активами. Щоб почати заробляти на криптовалюті, в першу чергу варто розібратися в тому, як вони створюються. Пояснюємо процес "майнінгу" простими словами у матеріалі 24 каналу.

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Майнінг: "промислове" виробництво криптовалюти

Криптовалюта – це запис про цифровий код, який зберігається в інтернеті, якщо говорити спрощено. Щоб зрозуміти як цей запис може з'явитися, потрібно познайомитися з таким поняттям, як "майнінг" або видобуток криптовалюти.

Якщо не вдаватися в технічні подробиці, пояснити процес "майнінгу" досить просто. Можна провести аналогію з процесом звичайного виробництва тієї чи іншої продукції, як-от, з роботою звичайного заводу.

Майнінг на прикладі заводу

Для створення будь-якого товару потрібна певна сировина, якою забезпечують підприємство постачальники. Матеріали, які постачають на виробництво, відправляються у великий переробний верстат, в якому створюється кінцевий продукт. Приблизно аналогічний процес відбувається і при "майнінгу" криптовалюти, з тією лише відмінністю, що весь процес відбувається у вигляді передачі інформації.

При використанні технології блокчейн (або, іншими словами, технології розподіленого реєстру), яка лежить в основі всіх криптовалют, постачальниками сировини по суті виступають звичайні користувачі. На їх комп'ютерах відбуваються складні розрахунки в спеціальних програмах – "майнерах". Результат цих розрахунків – блоки і є тією сировиною, з якої виходить та чи інша криптовалюта. Ці блоки передаються в єдину, розподілену між комп'ютерами власників "майнерів", базу даних. Після того, як певна кількість "майнерів" автоматично обробить інформацію, яка до них прийшла, і виходить криптовалюта.



Як виглядають "майнери" / Фото bitgomining.com

Щоб отримати товари з заводу, у покупця повинен бути власний склад, куди він відвезе товари на зберігання, і накладна, яка дозволяє отримати йому певний, чітко обумовлений, обсяг продукції. Аналогічно у користувачів є криптовалютні гаманці, на яких вони можуть зберігати електронні гроші. Їм також видається індивідуальний ключ, при збігу якого з замком можна отримати свої гроші з рахунку.

Якщо накладна на продукцію відповідає встановленій формі, завод віддає товар покупцеві і той відвозить його на склад, після чого може самостійно ним розпоряджатися. Така ж ситуація і з криптовалютою: якщо індивідуальний ключ відповідає блоку, то цифрові гроші надходять на електронний рахунок користувача (криптовалютний гаманець). З нього, в подальшому, можна відправити криптовалюту на інший гаманець або щось нею оплатити.

Різниця між криптовалютою і роботою звичайного заводу фактично лише в тому, що при відвантаженні традиційних товарів готова продукція надходить в фактичне володіння покупця і має фізичне вираження, а при отриманні цифрової валюти у користувача з'являється тільки запис про те, що така валюта існує в інтернеті і належить йому.

Як заробляти на криптовалюті

Тепер, знаючи як отримують криптовалюти, ви легко можете почати на них заробляти. Одним із способів заробітку на криптовалютах є трейдинг. Для стабільного заробітку важливо вибрати правильну торговельну платформу. Однією з найбільш зручних і популярних платформ для трейдингу є Libertex, якою користуються понад 2,2 мільйона досвідчених трейдерів та початківців по всьому світу.

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Наприклад, 17 серпня, найпопулярніша криптовалюта – біткойн – виросла за кілька годин на 5% з позначки 11 800 доларів до 12 400 доларів. Це сталося на тлі тривалого відновлення інтересу до криптовалюти з боку світових інвесторів. Якби ви вклали в цю угоду 1 000 доларів з мультиплікатором 1:10, то ваш дохід склав би 500 доларів.



Стрімкий ріст біткойна 17 серпня / Libertex

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