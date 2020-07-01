Новий, всебічний аналіз передбачив, що ціна біткойна досягне цього року майже в 20 тисяч доларів і до 2030 року буде зростати до майже 400 тисяч доларів.

Новий прогноз цін на біткойн

Crypto Research Report наприкінця червня опублікував дослідження, яке містить прогнози цін на кілька криптовалют: біткойн, біткойн кеш, ethereum, litecoin та stellar. Це 10-та публікація звіту CRR, і він охоплює популярний метод оцінки, який використовується для прогнозування майбутньої ціни біткойна, що називається моделлю "рівняння обміну", пише Bitcoin.com.

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Модель рівняння обміну – це абсолютний підхід до оцінки криптовалют. Це означає, що модель дає цільову ціну, за якою варто розцінювати криптовалюти на основі припущень щодо зміни попиту та пропозиції,

– йдеться у звіті.

Що прогнозують для криптовалют

Аналітики CRR прийшли до майбутніх оцінок цін для BTC, ETH, LTC, BCH та XLM. Вони очікують, що ціна на біткойн зросте до 19 044 доларів у 2020 році, 341 000 доларів у 2025 році та 397 727 доларів у 2030 році.

Очікується, що ціна Ethereum досягне 331, 3 549 доларів і 3 644 доларів відповідно, тоді як ціна біткойн кешу повинна піднятися до 414, 6 690 доларів і 13,016 доларів однакові періоди часу.

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Аналіз CRR показує, що у світі існує понад 40 мільйонів користувачів криптовалюти, а кількість користувачів криптовалюти в країні позитивно корелює з ВВП країни на душу населення. Високий ВВП означає більше прийняття криптовалюти в країні.