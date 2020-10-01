Біткойн завжди мав обмеження у кількості, що і забезпечило йому ріст вартості. Скільки у світі буде біткойнів та коли добудуть останні з них, читайте на Фінанси 24.

Заплановано, що випустять лише 21 мільйон біткойнів. Залишилося ще 2,5 мільйона, щоб досягти цієї цілі, пише Cointelegraph.

Пояснюємо Майнінг криптовалюти: як створюють біткойн та інші цифрові гроші

У своєму твіті ChartBTC повідомив, що мережа біткойнів вже перевищила позначку в 18,5 мільйона біткойнів в обігу. Це означає, що залишилося близько 11,9% від загальної кількості сформованих біткойнів.

ChartBTC вказував, що половина з решти 2,5 мільйона біткойнів буде видобута протягом наступних чотирьох років. Оскільки випуск нових монет зменшується вдвічі кожні чотири роки, останній біткойн, як очікується, намайнять у 2140 році й після цього у світі не з'явиться жодного нового біткойну.



Обсяги майнінгу біткойну / ChartBTC

Попит на біткойн

З початку 2020 року інституційний попит на біткойни неухильно зростав. Нові дані опитування показали, що інституційні інвестори мають намір збільшити свої запаси біткойнів незалежно від короткострокових падінь ціни. Завдяки інвестиціям у MicroStrategy, найбільший у світі суверенний фонд The Norwegian Government Pension Fund зараз володіє 577,6 біткойна.