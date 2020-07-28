Криптовалюти, здавалося б, існують не так і давно, проте інвестиції в ці активи зробили мільйонерами найбільш підприємливих і успішних людей.

Сьогодні будь-яка людина може теж вдало вкласти гроші в цифрові валюти, використовуючи можливості торговельної платформи Libertex. Як це зробити – розповідає 24 канал.

Найвідоміші криптобагатії: з кого брати приклад

Найбільш відомим багатієм, який заробив на криптовалюті, стала людина, яку вважають творцем біткойна, – Сатосі Накамото. Станом на сьогодні його статки становлять близько 6 мільярдів доларів.

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Статки розробника криптовалюти XRP (Ripple) Кріса Ларсена – 8 мільярдів доларів, що робить його найзаможнішою людиною, що заробила свій капітал на цифрових активах.

Також доволі відомими криптобагатіями є брати Уінклвосс, які володіють понад 1 мільярдом доларів у біткойнах, що становить близько 1% від усього обсягу криптовалюти у світі.

Джозеф Лубін є володарем статків, обсяг яких оцінено від 1 до 5 мільярдів доларів. Ці гроші він заробив на криптовалюті Ethereum. Іншою відомою людиною, чиє ім'я пов'язане з цією цифровий валютою є Віталік Бутерін. Він також володіє капіталом, який він заробив не тільки на Ethereum, але й на інших власних цифрових проєктах.

Як почати заробляти на криптовалюті: рекомендації

Почати торгувати і заробляти на криптовалюті досить просто. Для цього можна скористатися можливостями торговельної платформи Libertex. Початківці та професійні трейдери з усього світу обирають саме цей майданчик для трейдингу з багатьох причин.

З-поміж них:

Надійність . Libertex використовує понад 2,2 мільйона трейдерів із 40 країн Америки, Азії та Європи. Ця платформа визнана у всьому світі й удостоєна безлічі міжнародних нагород.

Великий перелік інструментів . Трейдери можуть здійснювати операції приблизно з 40 криптовалютами. До них належать такі популярні активи, як Bitcoin, Ethereum, XRP, Bitcoin Cash, а також новіші й менш "розкручені" цифрові активи.

Простота . Усі операції, з-поміж яких відкриття й поповнення рахунку, здійснюються дистанційно. Вам не потрібно нікуди їхати й підписувати додаткові папери. Для відкриття рахунку або здійснення угоди досить зробити кілька кліків мишкою.

Торгувати можна зі стаціонарного комп'ютера , так і з будь-якого мобільного пристрою : смартфона або планшета, завантаживши на нього спеціальний додаток.

Аналітика. Аналітична інформація та останні новини розміщені на торговельній платформі. Окрім того, провідні фахівці з багаторічним досвідом роботи на фінансових ринках завжди підкажуть вам найцікавіші інструменти для інвестицій.

Почніть свій шлях до фінансового благополуччя, торгуючи криптовалютою на Libertex просто зараз. Отримайте професійну консультацію: залиште свої контакти, заповнивши форму нижче, і фахівці Forex Club якнайшвидше зв'яжуться з вами!