Мільярд на біткойні: як заробити на криптовалюті у 2020 році
Криптовалюти, здавалося б, існують не так і давно, проте інвестиції в ці активи зробили мільйонерами найбільш підприємливих і успішних людей.
Сьогодні будь-яка людина може теж вдало вкласти гроші в цифрові валюти, використовуючи можливості торговельної платформи Libertex. Як це зробити – розповідає 24 канал.
Найвідоміші криптобагатії: з кого брати приклад
Найбільш відомим багатієм, який заробив на криптовалюті, стала людина, яку вважають творцем біткойна, – Сатосі Накамото. Станом на сьогодні його статки становлять близько 6 мільярдів доларів.
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Статки розробника криптовалюти XRP (Ripple) Кріса Ларсена – 8 мільярдів доларів, що робить його найзаможнішою людиною, що заробила свій капітал на цифрових активах.
Також доволі відомими криптобагатіями є брати Уінклвосс, які володіють понад 1 мільярдом доларів у біткойнах, що становить близько 1% від усього обсягу криптовалюти у світі.
Джозеф Лубін є володарем статків, обсяг яких оцінено від 1 до 5 мільярдів доларів. Ці гроші він заробив на криптовалюті Ethereum. Іншою відомою людиною, чиє ім'я пов'язане з цією цифровий валютою є Віталік Бутерін. Він також володіє капіталом, який він заробив не тільки на Ethereum, але й на інших власних цифрових проєктах.
Як почати заробляти на криптовалюті: рекомендації
Почати торгувати і заробляти на криптовалюті досить просто. Для цього можна скористатися можливостями торговельної платформи Libertex. Початківці та професійні трейдери з усього світу обирають саме цей майданчик для трейдингу з багатьох причин.
З-поміж них:
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Надійність. Libertex використовує понад 2,2 мільйона трейдерів із 40 країн Америки, Азії та Європи. Ця платформа визнана у всьому світі й удостоєна безлічі міжнародних нагород.
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Великий перелік інструментів. Трейдери можуть здійснювати операції приблизно з 40 криптовалютами. До них належать такі популярні активи, як Bitcoin, Ethereum, XRP, Bitcoin Cash, а також новіші й менш "розкручені" цифрові активи.
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Простота. Усі операції, з-поміж яких відкриття й поповнення рахунку, здійснюються дистанційно. Вам не потрібно нікуди їхати й підписувати додаткові папери. Для відкриття рахунку або здійснення угоди досить зробити кілька кліків мишкою.
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Торгувати можна зі стаціонарного комп'ютера, так і з будь-якого мобільного пристрою: смартфона або планшета, завантаживши на нього спеціальний додаток.
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Аналітика. Аналітична інформація та останні новини розміщені на торговельній платформі. Окрім того, провідні фахівці з багаторічним досвідом роботи на фінансових ринках завжди підкажуть вам найцікавіші інструменти для інвестицій.
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