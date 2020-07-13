Як швидко освоїти прибуткову професію: міжнародний фінансовий онлайн-марафон
Із зростанням безробіття та зменшенням доходів в умовах кризи, актуальним є перехід на професію, яка тільки виграє від кризи. Як скористатися цією можливістю, читайте на Фінанси 24.
Поточний рік виявився дуже непростим в багатьох сенсах, в тому числі і в фінансовому. Але, як відомо, криза – це саме той час, який дає унікальну можливість поліпшити свій добробут тим, хто дійсно хоче цього і готовий до активних дій. 24 канал знайшов, що допоможе зробити крок назустріч своїй фінансовій незалежності і успіху.
Work smart – інвестуй свій час так, щоб він приносив прибуток!
C 20 по 24 липня компанія Forex Club проводить перший міжнародний фінансовий онлайн-марафон, в якому візьмуть участь 8 спікерів з різних країн – України, Мексики, Франції, США, Казахстану та інших. Під час марафону учасників чекає живе спілкування з експертами-практиками фінансових ринків. Будуть розбиратися реальні ситуації на основі багаторічного досвіду експертів, які дадуть учасникам корисні і дієві поради та рекомендації. Заплановані також і сесії запитань-відповідей.
В ході марафону обговорять різноманітні тематики, серед яких зокрема:
- "Трейдинг як бізнес";
- "Робота, сім'я і трейдинг – як все встигати";
- "Як торгують на Wall Street";
- "8 простих кроків до успішної торгової стратегії".
Онлайн-марафон – це ваш старт у фінансову незалежність,
– зазначають організатори.
Не лише корисні знання, але й призи
Найбільш активні учасники отримають приз. Для них організатори передбачили кілька пакетів супроводу, серед яких – отримання запису виступів і презентацій спікерів, онлайн і оффлайн навчання після марафону, підключення до щоденної аналітики та рекомендацій, а також індивідуальний супровід.
Як приєднатися до онлайн марафону
Приєднатися до марафону зовсім не важко: все, що вам знадобиться, це п'ять вільних вечорів, які ви проведете в форматі комфортних онлайн-вебінарів. Участь у заході безкоштовна, але кількість місць обмежена – зареєструватися на сайті зможуть тільки перші 50 тисяч учасників, які заповнили просту форму реєстрації на порталі.
Дізнайтеся, як успішно інвестувати, якими інструментами користуватися і як ефективно поєднувати трейдинг на фінансових ринках з іншими сферами, не втрачаючи в якості життя. Приєднуйтесь до онлайн-марафону Forex Club, з якого кожен вийде переможцем!
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