Із зростанням безробіття та зменшенням доходів в умовах кризи, актуальним є перехід на професію, яка тільки виграє від кризи. Як скористатися цією можливістю, читайте на Фінанси 24.

Поточний рік виявився дуже непростим в багатьох сенсах, в тому числі і в фінансовому. Але, як відомо, криза – це саме той час, який дає унікальну можливість поліпшити свій добробут тим, хто дійсно хоче цього і готовий до активних дій. 24 канал знайшов, що допоможе зробити крок назустріч своїй фінансовій незалежності і успіху.

Work smart – інвестуй свій час так, щоб він приносив прибуток!

C 20 по 24 липня компанія Forex Club проводить перший міжнародний фінансовий онлайн-марафон, в якому візьмуть участь 8 спікерів з різних країн – України, Мексики, Франції, США, Казахстану та інших. Під час марафону учасників чекає живе спілкування з експертами-практиками фінансових ринків. Будуть розбиратися реальні ситуації на основі багаторічного досвіду експертів, які дадуть учасникам корисні і дієві поради та рекомендації. Заплановані також і сесії запитань-відповідей.

В ході марафону обговорять різноманітні тематики, серед яких зокрема:

"Трейдинг як бізнес";

"Робота, сім'я і трейдинг – як все встигати";

"Як торгують на Wall Street";

"8 простих кроків до успішної торгової стратегії".

Детальніше ознайомитися з програмою можна на сайті Forex Club.

Онлайн-марафон – це ваш старт у фінансову незалежність,

– зазначають організатори.

Не лише корисні знання, але й призи

Найбільш активні учасники отримають приз. Для них організатори передбачили кілька пакетів супроводу, серед яких – отримання запису виступів і презентацій спікерів, онлайн і оффлайн навчання після марафону, підключення до щоденної аналітики та рекомендацій, а також індивідуальний супровід.

Як приєднатися до онлайн марафону

Приєднатися до марафону зовсім не важко: все, що вам знадобиться, це п'ять вільних вечорів, які ви проведете в форматі комфортних онлайн-вебінарів. Участь у заході безкоштовна, але кількість місць обмежена – зареєструватися на сайті зможуть тільки перші 50 тисяч учасників, які заповнили просту форму реєстрації на порталі.

Дізнайтеся, як успішно інвестувати, якими інструментами користуватися і як ефективно поєднувати трейдинг на фінансових ринках з іншими сферами, не втрачаючи в якості життя. Приєднуйтесь до онлайн-марафону Forex Club, з якого кожен вийде переможцем!