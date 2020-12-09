Золото вважається одним із найнадійніших активів для інвестицій. Навіть пандемія коронавірусу значно не вплинула на його вартість. Навпаки – від початку року вартість металу зросла на понад 16%.

Фахівці до золота ставляться неоднозначно. Хтось вважає його вічною цінністю, а хтось – товаром для спекуляцій. Що відбуватиметься з цінами на золото найближчим часом та чи варто інвестувати у золото новачкам – розбиралися Фінанси24.

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Яка динаміка цін на золото

Інвестиції в золото – це операції з банківськими злитками або безготівковим золотом для збереження заощаджень і отримання прибутку за рахунок зростання вартості металу. Із початку 2000-х років ціна металу на міжнародних ринках неухильно зростає. За весь цей час обвал відбувся лише у 2015 році і відтоді золото продовжує дорожчати.

У серпні цього року ціна металу взагалі досягла семирічного максимуму – 2075 доларів за унцію. Нині золото торгується на рівні приблизно 1890 доларів за унцію.

Трейдер-аналітик Київської філії МАБТ Олексій Задорожній говорить, що саме золото стало тим активом, яке дало змогу інвесторам зберегти свої гроші в період пандемії коронавірусу.

У разі погіршення ситуації з коронавірусом цей актив знову може показати зростання і встановити новий історичний максимум. І тоді варто буде розглянути можливість вкладення коштів у золото. Це дозволить вам не тільки зберегти ваші кошти під час кризи, а й заробити,

– зазначив експерт.

Як інвестувати в золото: найпоширеніші способи

Існує кілька способів вкласти кошти в золото:

Можна купити золоті монети або цілі злитки . Зберігання коштів у золотих злитках або монетах - досить консервативний спосіб заощадження.

. Зберігання коштів у золотих злитках або монетах - досить консервативний спосіб заощадження. Ще один варіант вкладень в золото – відкрити так званий "металевий рахунок" у банку , вартість активів на якому "прив'язана" до зміни вартості золота.

, вартість активів на якому "прив'язана" до зміни вартості золота. Однак найбільш сучасним, зручним і вигідним варіантом є купівля золота на фінансовому ринку.

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За словами Олексія Задорожнього, перший варіант – купівля золотих монетів або злитків – невигідний. Адже під час подальшого продажу цих активів їхній власник може зіштовхнутися з невигідним курсом. У деяких випадках різниця в курсі доходить до 20%, говорить аналітик.

Тобто, придбавши злиток у банку за 2000 доларів, вам потрібно буде дочекатися більш ніж 20-відсоткового зростання вартості золота, щоб не зазнати збитків,

– стверджує Олексій Задорожній.

Окрім того, в Україні є банки, які тільки продають золото, а є які готові викупити тільки ті злитки, які інвестор купив лише у їхніх відділенях, наголошує експерт. У результаті власник активу можете зіткнутися з ситуацією коли в потрібний момент просто не зможете продати свій актив і отримати прибуток.

Недолік "металевого рахунку" в банку у високих комісіях.

Набагато вигідніше і зручніше придбати золото онлайн на фінансовому ринку. Це можна зробити не виходячи з дому, без додаткових витрат і ризиків. Крім того, купуючи золото на фінансовому ринку ви купуєте його за ринковим курсом і можете швидко і вигідно його продати, отримавши гарний прибуток,

– радить Олексій Задорожній.

Як заробляти на золоті

Обсяг інвестицій в золото залежить від того, скільки в інвестора є вільних коштів і який прибуток він хочете отримати. Обсяг прибутку залежить як від динаміки цін на золото, так і від мультиплікатора, який використовує вкладник.

Як це працює на практиці? Припустимо, ви вкладете 1000 доларів в золото зараз, на рівні 1900 доларів за унцію. Якщо після цього воно знову почне зростати і досягне до кінця року рівня у 2000 доларів, то ваш дохід складе 100 доларів за півтора місяці. Однак, якщо ви використовуєте мультиплікатор 1:10, то ваш прибуток буде вже 1000 доларів. При більшому мультиплікаторі, ваш прибуток, відповідно, зростатиме.

Де варто купувати золото

Щоб вкласти кошти в золото, передусім, потрібно вибрати фінансову компанію, яка надає таку можливість. Однією з найбільш відомих є група компаній Forex Club, яка з 1997 року надає можливість інвестувати в найбільш привабливі фінансові інструменти та отримувати прибуток.

Також зручно відкрити і поповнити рахунок, наприклад на торговій платформі Libertex, розробленій Forex Club. Зробити це можна, буквально, не встаючи з дивана:

вам залишиться вибрати золото зі списку фінансових інструментів;

ввести суму, яку ви хочете використовувати в угоді;

натиснути на кнопку "в ріст", якщо ви хочете придбати золото.

Адже попри нестабільну ситуацію на фондових ринках, золото залишається одним із найперспективніших активів для інвесторів.

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