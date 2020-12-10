Уперше з березня нафта Brent перевищила 50 доларів за барель: чому сировина різко подорожчала
У четвер, 10 грудня 2020 року, ціни на нафту еталонних марок зросли на понад 2,6%. Зокрема, ф’ючерси на Brent перевищили позначку у 50 доларів за барель, що взагалі сталося вперше з початку березня.
Учасники ринку чекають заключних результатів Управління із санітарного нагляду США (FDA) щодо заявки Pfizer і BioNTech на екстрене використання вакцини від коронавірусу цих компаній, пише Інтерфакс-Україна.
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Ціни на нафту за 10 грудня 2020 рік
- Лютневі ф’ючерси на нафту Brent під час торгів на лондонській біржі ICE Futures подорожчали до 50,14 долара за барель. Напередодні сировина цієї марки різко впала в ціні.
- Ціна січневих ф’ючерсів на нафту WTI в ході електронних торгів на Нью-Йоркській товарній біржі досягла 46,73 долара за барель, що на 1,21 долара вище, ніж вартість напередодні, 9 грудня.
Ринок в очікуванні рішення FDA
Консультативний комітет з питань вакцин та іншими біологічними продуктами FDA проводить засідання, в ході якого його спеціалісти обговорюють усі ризики та переваги вакцини від COVID-19 від компаній Pfizer і BioNTech. На основі висновків експертів комітету у FDA вирішуватимуть, чи потрібно погоджувати екстрене впровадження препарату.
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Ринок нафти 2020: останні зміни
У середу, 9 грудня, Міністерство енергетики США повідомило, що запаси нафти у США на минулому тижні, що закінчився 4 грудня, зросли на 15,19 мільйона барелів. Збільшення цього показника стало максимальним з квітня – тоді американське Міненерго зафіксувало ріст запасів сировини на 19,2 мільйона барелів.
Натомість, експерти, які взяли участь в опитуванні інформагентства Bloomberg, очікували зниження запасів нафти на минулому тижні на 1,03 мільйона барелів, а спеціалісти S&P Global Platts – на 700 тисяч барелів.
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