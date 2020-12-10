У четвер, 10 грудня 2020 року, ціни на нафту еталонних марок зросли на понад 2,6%. Зокрема, ф’ючерси на Brent перевищили позначку у 50 доларів за барель, що взагалі сталося вперше з початку березня.

Учасники ринку чекають заключних результатів Управління із санітарного нагляду США (FDA) щодо заявки Pfizer і BioNTech на екстрене використання вакцини від коронавірусу цих компаній, пише Інтерфакс-Україна.

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Ціни на нафту за 10 грудня 2020 рік

Лютневі ф’ючерси на нафту Brent під час торгів на лондонській біржі ICE Futures подорожчали до 50,14 долара за барель . Напередодні сировина цієї марки різко впала в ціні.

. Напередодні сировина цієї марки різко впала в ціні. Ціна січневих ф’ючерсів на нафту WTI в ході електронних торгів на Нью-Йоркській товарній біржі досягла 46,73 долара за барель, що на 1,21 долара вище, ніж вартість напередодні, 9 грудня.

Ринок в очікуванні рішення FDA

Консультативний комітет з питань вакцин та іншими біологічними продуктами FDA проводить засідання, в ході якого його спеціалісти обговорюють усі ризики та переваги вакцини від COVID-19 від компаній Pfizer і BioNTech. На основі висновків експертів комітету у FDA вирішуватимуть, чи потрібно погоджувати екстрене впровадження препарату.

Губернато штату Нью-Йорк Ендрю Куомо повідомив, що розраховує на початок постачання перших партій вакцини вже найближчими вихідними.

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Ринок нафти 2020: останні зміни

У середу, 9 грудня, Міністерство енергетики США повідомило, що запаси нафти у США на минулому тижні, що закінчився 4 грудня, зросли на 15,19 мільйона барелів. Збільшення цього показника стало максимальним з квітня – тоді американське Міненерго зафіксувало ріст запасів сировини на 19,2 мільйона барелів.

Натомість, експерти, які взяли участь в опитуванні інформагентства Bloomberg, очікували зниження запасів нафти на минулому тижні на 1,03 мільйона барелів, а спеціалісти S&P Global Platts – на 700 тисяч барелів.