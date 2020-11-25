Нафта марок Brent та WTI продовжує рости в ціні, перевищивши рівень в 45 доларів, чого не було з березня цього року. Яка ціна зараз та чому вона росте, читайте на Фінанси 24.

Нафта подорожчала 25 листопада, відреагувавши на позитивні новини про вакцину від COVID-19 та початок передачі влади новообраному президенту США, повідомляє Investing.com.

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Яка ціна нафти зараз

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 1,38% до 48,45 долара за барель о 10 ранку. Ф'ючерси на WTI подорожчали на 1,45% до 45,50 долара за барель. Ф'ючерси на Brent і WTI вперше з березня перевищили позначку в 45 доларів.

Чому ціна нафти росте

Попри новини від Американського інституту нафти (API) про збільшення постачання нафти на 3,8 мільйона барелів минулого тижня, нафта росте в ціні.

Вакцина від коронавірусу

Ринки очікують зростання попиту на нафту через вакцину, тому ціна і збільшується.

Компанія Pfizer запевняє в 95% ефективності своєї вакцини і планує до кінця року випустити 50 мільйонів одиниць. Компанія Moderna очікує запустити масове виробництво в середині грудня і до кінця року виробити 20 мільйонів вакцин.

Одужання світу від коронавірусу та усунення його як загрози дозволить цілком відновити економічну діяльність, що своєю чергою, збільшить попит на нафту, а відтак і ціну.

До певного часу в середині наступного року економічне середовище дійсно повинно рухатися досить швидко до нормалізації, що зрештою означає, що попит на нафтопродукти повинен почати відновлюватися,

– сказав стратег Барт Мелек.

Передання влади у США

Передача влади новообраному президенту США починається після тижнів затримки. Поки чинний президент Дональд Трамп намагався скасувати результати виборів у судах, він відмовлявся передавати владу Джо Байдену.

Повернення до нормальних стандартів політичного процесу заспокоїло ринки, що побоюються дестабілізуючого перехідного періоду. Ринки також позитивно відреагували на плани команди Байдена призначити колишнього голову Федерального резерву Джанет Йеллен на посаду міністра фінансів США.

Той факт, що ми маємо більшу впевненість у передачі влади, є попутним вітром для сировини,

– сказав аналітик Стюарт Глікман.

Наразі інвестори чекають, яким чином Організація країн-експортерів нафти та її союзники (ОПЕК+) відреагують на зростання цін. Ряд країн-членів ОПЕК+ відчувають негативні наслідки нинішніх обмежень виробництва, які застосовуються для цінового контролю, і, ймовірно, будуть домагатися скасування цих обмежень.