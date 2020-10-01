Ціни на нафту зараз коливаються. Якою буде ціна на нафту у 2021 та коли варто вкладатися в цей актив, читайте на Фінанси 24.

Нафта – один з основних інструментів для інвестицій, з початку пандемії демонструє нестабільність. Так, тільки у вересні ф'ючерси марки Brent встигли як подорожчати, так і істотно впасти в ціні. У чому причина таких "гойдалок" і що робити інвесторам, розбирався 24 канал.

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Що відбувається з цінами на нафту

За даними Investing.com, в середині вересня нафта Brent знизилася з серпневих 45-46 доларів і, досягла рівня 42-43 долари за барель.

знизилася з серпневих 45-46 доларів і, досягла рівня за барель. Американська нафта WTI також знизилася в ціні з рівнів в 42-43 долари, досягнутих в серпні, до відміток 39-40 доларів за барель.

Ці рівні істотно нижче максимумів, які були на початку року на рівні 68,5 доларів за барель по нафті Brent і 63 долари за барель по нафті WTI.

Причин падіння називають чимало. Зокрема, підтвердження країнами ОПЕК+ прихильності щодо скорочення видобутку. Впливає на вартість і очікувана друга хвиля коронавірусу.

Водночас аналітики прогнозують, що у 2021 році ціни на нафту рекордно виростуть.

Причини нестабільності цін

Ситуація на всіх фінансових ринках, в цілому, зараз дуже мінлива. Це, відповідно, впливає і на ринок нафти, розповідає аналітик Forex Club Єфім Вульпі. Коливання пов'язані, в першу чергу, з невизначеністю з приводу пандемії коронавірусу: чи буде повноцінна друга хвиля і нові карантинні заходи.

В результаті, на тлі різних новин, що стосуються цієї теми, котирування "чорного золота" показують суттєві коливання. Такі коливання дозволяють добре заробити досвідченим інвесторам,

– каже аналітик.

Прогноз цін до кінця 2020

Якщо в багатьох країнах світу знову введуть масштабний карантин, це значно знизить попит на нафту. Тобто до кінця року все буде дуже непередбачувано, ситуація буде постійно змінюватися – не виключено як сильне падіння до 30 доларів за нафту марки Brent, так і зліт котирувань аж до 65-70 доларів за барель марки Brent.

Що робити інвесторам

Експерт радить не продавати нафту зараз до тих пір поки не з'явиться чітких сигналів до зниження цін.

Якщо у вас поки немає фінансових активів, то можна розглянути покупку нафти, якщо з'являться ознаки, того, що повноцінних карантинних заходів та другої хвилі коронавірусу не буде,

– радить Єфім Вульпі.

У будь-якому випадку, торгувати контрактами на нафту потрібно з великою обережністю, оскільки ситуація має невизначений характер.

Чого чекати у 2021

У 2021 ж році напруженість навколо ситуації з коронавірусом з великою ймовірністю знизиться. Цьому сприятимуть зусилля країн по боротьбі з епідемією, зокрема, розробка різних вакцин. У зв'язку з цим є велика ймовірність того, що ціни на нафту покажуть зростання в наступному році. А це означає, що ви можете заробити на зростанні котирувань "чорного золота", наприклад, купивши нафту в торговій платформі Libertex, розповідає експерт.

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