Завдяки вакцині від коронавірусу пандемія у 2021 трохи відступить, а відтак споживання нафти зросте разом із відновленням економіки. Якої ціни слід очікувати наступного року, читайте на Фінанси 24.

Ціни нафти у 2021

Прогнози аналітиків щодо цін різняться, але, всі погоджуються, що вони ростимуть наступного року.

Goldman Sachs очікує, що нафта марки Brent досягне в наступному році 65 доларів за барель після випуску ефективної вакцини від COVID-19 та повільного виходу з обмежень видобутку країнами ОПЕК+. Про це повідомляє Oilprice.com.

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BCS Global Markets очікує, що Brent зросте до 55 доларів за барель до кінця 2021 року. Capital Economics очікують, що ціна перевищить 60 доларів.

Які є загрози для нафти

Країни масово вводять національні локдауни через другу хвилю коронавірусу. Через це світовий попит може впасти на 3 мільйони барелів на добу.

Якщо країни ОПЕК+ не погодяться продовжити поточний обсяг скорочення видобутку, ціна нафти може знизитися на 5 доларів за барель.

Вчора, 30 листопада, ОПЕК+ розпочали дводенну зустріч для обговорення заходів контролю видобутку. Найбільш ймовірно, що організація продовжить поточний рівень скорочення у 7,7 мільйона барелів на добу.

Проте на ціну тиснуть американські виробники сланцю, які вже почали нарощувати видобуток. Кількість бурових установок зростала тижнями, і компанія Baker Hughes повідомила, що минулого тижня бурильники додали 10 бурових установок.

Яка ціна нафти зараз

Ціни на сиру нафту нещодавно підскочили завдяки позитивним новинам про вакцину від COVID-19. Як нафта марки Brent, так марки WTI торгувалися на найвищому рівні за останні місяці.

Нафта Bernt 1 грудня коштує 47,53 долара, а нафта марки WTI – 45 доларів за даними The Wall Street Journal.