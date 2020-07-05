У Венесуели, найбагатшої країни за покладами нафти, закінчився бензин. США хоче перешкодити країні отримати бензин від Ірану.

США прагне вилучити іранський бензин у танкерах, які зараз перебувають у Венесуелі. Для цього подали скаргу на цивільно-конфіскаційні заходи на фоні посилення санкцій проти Ірану та Венесуели, пише OilPrice, з посиланням на The Wall Street Journal.

Прогнози Попит на нафту відновлюватиметься довго: Goldman Sachs назвали дату

Що відомо про танкери Ірану

Чотири танкери, завантажені бензином, зараз пливуть до Венесуели. Перший вже потрапив у країну, в якій зараз катастрофічно не вистачає бензину. При тому, що Венесуела є лідером у світі за покладами нафти.

Чому у Венесуели нема бензину

Нестача розріджувачів, відсутність технічного обслуговування, брак грошей та відсутність запасних частин змусили венесуельські заводи працювати з дуже низькою продуктивністю, якщо вони взагалі працюють. Через це в країні не вистачає бензину навіть для громадян країни.

Іран допомагає Венесуелі і ще у травні попередив США не втручатися та не перешкоджати будь-яким постачанням іранського палива до Венесуели у водах Карибського басейну.

Зараз федеральні прокурори США прагнуть забрати бензин на шляху до Венесуели, запобігти майбутнім перевезенням та не дозволяють Ірану взяти плату за доставку. Прокурор США в окрузі Колумбія Зія Фарукі заявила в скарзі на цивільно-конфіскаційну заяву, що США стверджує, що Махмуд Маданіпур, бізнесмен, пов'язаний з терористичною організацією "Ісламська революційна гвардія" (IRGC), організував поставки бензину.

Як Іран допомагає Венесуелі

Іран та Венесуела співпрацюють також в інший спосіб для того, щоб Іран допоміг Венесуелі з її нафтовою промисловістю, повідомляють американські чиновники.

Спеціальний представник США у Венесуелі Елліотт Абрамс заявив раніше цього року, що режим Ніколя Мадуро виплачує Ірану золото за допомогу в нафтовій промисловості Венесуели.

Ті літаки, які прибувають з Ірану, які привозять речі для нафтової галузі, повертаються з виплатами за ці речі: у вигляді золота,

– сказав Абрамс.

До теми Мадуро хоче золото: чи віддасть Банк Англії золото вартістю 1 млрд доларів диктатору Венесуели

Лише у квітні Венесуела завантажила 9 тон золота, вартістю близько 500 мільйонів доларів США, на літаки для Ірану в обмін на допомогу Ірану в ремонті крихких нафтопереробних заводів Венесуели, пише Bloomberg.