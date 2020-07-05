США хоче відрізати Венесуелу від іранського бензину: цікаві деталі
У Венесуели, найбагатшої країни за покладами нафти, закінчився бензин. США хоче перешкодити країні отримати бензин від Ірану.
США прагне вилучити іранський бензин у танкерах, які зараз перебувають у Венесуелі. Для цього подали скаргу на цивільно-конфіскаційні заходи на фоні посилення санкцій проти Ірану та Венесуели, пише OilPrice, з посиланням на The Wall Street Journal.
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Що відомо про танкери Ірану
Чотири танкери, завантажені бензином, зараз пливуть до Венесуели. Перший вже потрапив у країну, в якій зараз катастрофічно не вистачає бензину. При тому, що Венесуела є лідером у світі за покладами нафти.
Чому у Венесуели нема бензину
Нестача розріджувачів, відсутність технічного обслуговування, брак грошей та відсутність запасних частин змусили венесуельські заводи працювати з дуже низькою продуктивністю, якщо вони взагалі працюють. Через це в країні не вистачає бензину навіть для громадян країни.
Іран допомагає Венесуелі і ще у травні попередив США не втручатися та не перешкоджати будь-яким постачанням іранського палива до Венесуели у водах Карибського басейну.
Зараз федеральні прокурори США прагнуть забрати бензин на шляху до Венесуели, запобігти майбутнім перевезенням та не дозволяють Ірану взяти плату за доставку. Прокурор США в окрузі Колумбія Зія Фарукі заявила в скарзі на цивільно-конфіскаційну заяву, що США стверджує, що Махмуд Маданіпур, бізнесмен, пов'язаний з терористичною організацією "Ісламська революційна гвардія" (IRGC), організував поставки бензину.
Як Іран допомагає Венесуелі
Іран та Венесуела співпрацюють також в інший спосіб для того, щоб Іран допоміг Венесуелі з її нафтовою промисловістю, повідомляють американські чиновники.
Спеціальний представник США у Венесуелі Елліотт Абрамс заявив раніше цього року, що режим Ніколя Мадуро виплачує Ірану золото за допомогу в нафтовій промисловості Венесуели.
Ті літаки, які прибувають з Ірану, які привозять речі для нафтової галузі, повертаються з виплатами за ці речі: у вигляді золота,
– сказав Абрамс.
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Лише у квітні Венесуела завантажила 9 тон золота, вартістю близько 500 мільйонів доларів США, на літаки для Ірану в обмін на допомогу Ірану в ремонті крихких нафтопереробних заводів Венесуели, пише Bloomberg.